【5月の金運ランキング】 星座占いで開運＆開運アイテムを無料でチェック
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金運を味方につけたいあなたへ──5月のマネー運を星座別に徹底チェック! お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は? ラッキーアクションや開運アイテムとともに、4月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。
○第12位 魚座
アップダウンが激しく波乱含み。ですがそれにより、あなたのクリエイティブな才能が触発される兆し。心の中で思っているだけでは流れは止まりがちですが、言葉にして外へ出すことで、新しいビジネスのチャンスが巡ってくる模様。ただし、無駄遣いには注意して。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたのスキル」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ナチュラルテイストのインテリア雑貨
○★幸運を引き寄せるヒント
知識やスキルを磨く。
○第11位 蠍座
無理に増やすよりも、安心できる基盤を整えることが金運アップに。「住環境や生活基盤に関する出費が増えやすく、必要な投資と感じる場面も多いでしょう。小さな動揺が続くようなら、エステやマッサージ、小旅行など、あなたを癒す使い方をするのも生き金となり〇。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの安心」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・観葉植物
○★幸運を引き寄せるヒント
不要なものを手放して整理する。
○第10位 天秤座
イベントが多い前半は、散財傾向。見て見ぬふりをしていた負担や違和感に向き合うことで、お金の流れは改善します。遺産やプレゼント、あるいはパートナーの収入増など、自分以外のルートから経済的な恩恵を受ける可能性があります。健康にも意識を向けるとGOOD。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたと健康」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ブラウンやベージュの小物
○★幸運を引き寄せるヒント
無理な負担を減らす選択をする。
○第9位 蟹座
目立つ活躍とはならないものの、温かな時間が流れる穏やかなとき。一攫千金を狙うような目先の利益より、「身近な人への還元」が巡り巡って大きな豊かさを連れてくる運気です。また将来を見据えた貯蓄や基盤づくりに目を向けると、有益な情報が入って潤います。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの理想とする暮らし」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・写真立てや思い出の品
○★幸運を引き寄せるヒント
紹介や誘いには前向きに応じて。
●第8位〜第5位
○第8位 牡羊座
あなたの「稼ぐ力」と「価値観」にスポットライトが当たります。17日の牡牛座新月は、あなたの金運の部屋で起こる特別な節目。ここで始めた副業や投資、あるいは「自分の才能を磨くための投資」は、将来大きな資産となって返ってくる模様。焦らず、確実に育てて。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの長期投資」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・上質な財布
○★幸運を引き寄せるヒント
長く使えるものを選んで購入する
○第7位 射手座
前半はいま１つでも、後半向けて金運・仕事運は上昇。人との関わりや契約から収入のチャンスが広がりやすく、協力関係が鍵になります。感謝することで金運も太くなっていくでしょう。あなたの星座でおきる月末の満月は、方向性がはっきりしやすく今後の指針に。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたのスキルアップ」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・仕事道具
○★幸運を引き寄せるヒント
パートナーや取引先との関係を整える。
○第6位 水瓶座
心の豊かさが金運を呼び込む好循環の鍵に。もし、まとまった休みがとれるなら、思い切ってレジャー費をアップして、楽しんでみましょう。貯蓄も大切ですが、大きな金運を呼び込むためには、使い方も大事です。無理や我慢をしてしまうと流れが滞りやすくなります。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの心地よいこと」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・トラベルブック
○★幸運を引き寄せるヒント
楽しむことで運が開きます。
○第5位 山羊座
楽しみながらお金を増やすチャンスが巡ってきます。趣味が実益を兼ねたり、クリエイティブな活動が思わぬ臨時収入に繋がったりするかもしれません。安売りすることなく、プロフェッショナルとしての価値を堂々と主張することで、納得のいくリターンが期待できます。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの趣味と実益」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・リラックスできる待ち受け画面
○★幸運を引き寄せるヒント
実務の忙しさに囚われすぎず、楽しんで。
●第4位〜第1位
○第4位 双子座
「準備と流れの切り替え」がテーマ。「タイミングを待つこと」も大切な流れのひとつです。前半で無理に動かず、意識を向けることで、後半のチャンスをしっかり受け取る準備が整います。大きな変化はスグそこまで来ています。副業やちょっとした副収入も期待できるとき。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたのパートナーシップ」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・春が旬の食材
○★幸運を引き寄せるヒント
譲れない思いはそのままでOK。
○第3位 乙女座
「今までの延長線上にない選択」が金運を広げる鍵となります。ふだんから、慎重なあなた。助けになることも多いですが今は、少し視野を広げてみることで、新たな収入の可能性に気づくことができるでしょう。未来への投資を惜しまないことで、とこまでも輝ける存在に！
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの限界突破」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・電子書籍
○★幸運を引き寄せるヒント
自分に制限をかけない。
○第2位 獅子座
努力や実績が認められやすく、あなたへの評価の高さがそのまま金運へと反映されるとき。働き方や報酬が見合ってくるチャンス。より魅力的に見せるためのセルフプロデュース代や、スキルのブラッシュアップに使うお金は、あなたをさらに輝かせる有益な投資です。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの仕事」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ゴールドの手鏡
○★幸運を引き寄せるヒント
自分のスキルや強みを書き出す。
○第1位 牡牛座
おめでとうございます！12星座一の金運を誇る牡牛座の力が、強力に発揮される1か月です。あなたの「受け取る覚悟」が金運を左右します。遠慮してしまうと、本来得られるはずの豊かさを逃してしまうことも。自分の価値を信じることで財産へと直結する幸運期です。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの豊かさ」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・香りの良いハンドクリーム
○★幸運を引き寄せるヒント
自分の価値をどう扱うかが幸運の鍵。
今月の金運がイマイチだった方も、来月は運気が好転するかもしれません。小さな行動や意識の変化が、思わぬチャンスを引き寄せる鍵となります。あなたの星座の持つポテンシャルを信じて、4月をポジティブに迎えましょう。
月香 つきか スピリチュアルカウンセラー。「ハート占い1to1」、「ハートスクール1to1」主宰。鑑定歴30年以上、延べ数万人の人生に寄り添い、プロ講師の育成にも尽力する。 デジタルコンテンツ監修においては、最新作「月香チャクラ占い」をはじめ、Ameba占い・LINE占い・楽天占いなど国内主要プラットフォームに幅広く展開。幅広い層から支持される。 また、レーシングチーム「Team Sky Light」に所属するモータースポーツ従事者でもある。静と動を往来する独自の視座から、人の心の本質に迫るメッセージを発信している。 この著者の記事一覧はこちら
金運を味方につけたいあなたへ──5月のマネー運を星座別に徹底チェック! お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は? ラッキーアクションや開運アイテムとともに、4月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。
○第12位 魚座
アップダウンが激しく波乱含み。ですがそれにより、あなたのクリエイティブな才能が触発される兆し。心の中で思っているだけでは流れは止まりがちですが、言葉にして外へ出すことで、新しいビジネスのチャンスが巡ってくる模様。ただし、無駄遣いには注意して。
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたのスキル」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ナチュラルテイストのインテリア雑貨
○★幸運を引き寄せるヒント
知識やスキルを磨く。
○第11位 蠍座
無理に増やすよりも、安心できる基盤を整えることが金運アップに。「住環境や生活基盤に関する出費が増えやすく、必要な投資と感じる場面も多いでしょう。小さな動揺が続くようなら、エステやマッサージ、小旅行など、あなたを癒す使い方をするのも生き金となり〇。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの安心」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・観葉植物
○★幸運を引き寄せるヒント
不要なものを手放して整理する。
○第10位 天秤座
イベントが多い前半は、散財傾向。見て見ぬふりをしていた負担や違和感に向き合うことで、お金の流れは改善します。遺産やプレゼント、あるいはパートナーの収入増など、自分以外のルートから経済的な恩恵を受ける可能性があります。健康にも意識を向けるとGOOD。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたと健康」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ブラウンやベージュの小物
○★幸運を引き寄せるヒント
無理な負担を減らす選択をする。
○第9位 蟹座
目立つ活躍とはならないものの、温かな時間が流れる穏やかなとき。一攫千金を狙うような目先の利益より、「身近な人への還元」が巡り巡って大きな豊かさを連れてくる運気です。また将来を見据えた貯蓄や基盤づくりに目を向けると、有益な情報が入って潤います。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの理想とする暮らし」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・写真立てや思い出の品
○★幸運を引き寄せるヒント
紹介や誘いには前向きに応じて。
●第8位〜第5位
○第8位 牡羊座
あなたの「稼ぐ力」と「価値観」にスポットライトが当たります。17日の牡牛座新月は、あなたの金運の部屋で起こる特別な節目。ここで始めた副業や投資、あるいは「自分の才能を磨くための投資」は、将来大きな資産となって返ってくる模様。焦らず、確実に育てて。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの長期投資」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・上質な財布
○★幸運を引き寄せるヒント
長く使えるものを選んで購入する
○第7位 射手座
前半はいま１つでも、後半向けて金運・仕事運は上昇。人との関わりや契約から収入のチャンスが広がりやすく、協力関係が鍵になります。感謝することで金運も太くなっていくでしょう。あなたの星座でおきる月末の満月は、方向性がはっきりしやすく今後の指針に。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたのスキルアップ」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・仕事道具
○★幸運を引き寄せるヒント
パートナーや取引先との関係を整える。
○第6位 水瓶座
心の豊かさが金運を呼び込む好循環の鍵に。もし、まとまった休みがとれるなら、思い切ってレジャー費をアップして、楽しんでみましょう。貯蓄も大切ですが、大きな金運を呼び込むためには、使い方も大事です。無理や我慢をしてしまうと流れが滞りやすくなります。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの心地よいこと」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・トラベルブック
○★幸運を引き寄せるヒント
楽しむことで運が開きます。
○第5位 山羊座
楽しみながらお金を増やすチャンスが巡ってきます。趣味が実益を兼ねたり、クリエイティブな活動が思わぬ臨時収入に繋がったりするかもしれません。安売りすることなく、プロフェッショナルとしての価値を堂々と主張することで、納得のいくリターンが期待できます。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの趣味と実益」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・リラックスできる待ち受け画面
○★幸運を引き寄せるヒント
実務の忙しさに囚われすぎず、楽しんで。
●第4位〜第1位
○第4位 双子座
「準備と流れの切り替え」がテーマ。「タイミングを待つこと」も大切な流れのひとつです。前半で無理に動かず、意識を向けることで、後半のチャンスをしっかり受け取る準備が整います。大きな変化はスグそこまで来ています。副業やちょっとした副収入も期待できるとき。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたのパートナーシップ」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・春が旬の食材
○★幸運を引き寄せるヒント
譲れない思いはそのままでOK。
○第3位 乙女座
「今までの延長線上にない選択」が金運を広げる鍵となります。ふだんから、慎重なあなた。助けになることも多いですが今は、少し視野を広げてみることで、新たな収入の可能性に気づくことができるでしょう。未来への投資を惜しまないことで、とこまでも輝ける存在に！
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの限界突破」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・電子書籍
○★幸運を引き寄せるヒント
自分に制限をかけない。
○第2位 獅子座
努力や実績が認められやすく、あなたへの評価の高さがそのまま金運へと反映されるとき。働き方や報酬が見合ってくるチャンス。より魅力的に見せるためのセルフプロデュース代や、スキルのブラッシュアップに使うお金は、あなたをさらに輝かせる有益な投資です。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの仕事」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ゴールドの手鏡
○★幸運を引き寄せるヒント
自分のスキルや強みを書き出す。
○第1位 牡牛座
おめでとうございます！12星座一の金運を誇る牡牛座の力が、強力に発揮される1か月です。あなたの「受け取る覚悟」が金運を左右します。遠慮してしまうと、本来得られるはずの豊かさを逃してしまうことも。自分の価値を信じることで財産へと直結する幸運期です。
○★ラッキーアクション
・「お金・物質・価値」を司る17日（牡牛座新月）には「あなたの豊かさ」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・香りの良いハンドクリーム
○★幸運を引き寄せるヒント
自分の価値をどう扱うかが幸運の鍵。
今月の金運がイマイチだった方も、来月は運気が好転するかもしれません。小さな行動や意識の変化が、思わぬチャンスを引き寄せる鍵となります。あなたの星座の持つポテンシャルを信じて、4月をポジティブに迎えましょう。
月香 つきか スピリチュアルカウンセラー。「ハート占い1to1」、「ハートスクール1to1」主宰。鑑定歴30年以上、延べ数万人の人生に寄り添い、プロ講師の育成にも尽力する。 デジタルコンテンツ監修においては、最新作「月香チャクラ占い」をはじめ、Ameba占い・LINE占い・楽天占いなど国内主要プラットフォームに幅広く展開。幅広い層から支持される。 また、レーシングチーム「Team Sky Light」に所属するモータースポーツ従事者でもある。静と動を往来する独自の視座から、人の心の本質に迫るメッセージを発信している。 この著者の記事一覧はこちら