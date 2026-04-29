オリックスはリリーフ陣が結果を残せず

29日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。ソフトバンクはロッテと対戦し2-2で引き分けた。先発の藤原大翔投手は6回2安打1失点の好投。7回に藤田悠太郎捕手が公式戦初となる1号ソロを放ち、試合を振り出しに戻した。ロッテは秋山正雲投手が5回1失点と先発の役目を果たした。

西武は1-2で広島に敗れた。先発の冨士大和投手は6回6安打2失点の粘投。9回はボー・タカハシ投手が3者連続三振の好リリーフを見せた。打線は4回にタイラー・ネビン内野手が復帰後初となる本塁打で放つも、得点は一発による1点のみ。ネビンは3安打を放ち復調をアピールした。

オリックスは7-8でハヤテ静岡に敗れた。初回、内藤鵬内野手、寺本聖一外野手の連続適時打などで4点を先制。2回には山中稜真捕手の1号2ランで追加点をあげた。先発の佐藤一磨投手は5回1失点と好投したが、7回以降にリリーフ陣が7点を奪われ、痛い逆転負けとなった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）