スイング軌道やタイミング、反応を磨く方法

野球を始めたばかりの子どもにとって、動くボールにバットを当てる作業はとても難しい。バットを扱う力が未熟な段階では、スイングの軌道がバラバラになりやすく、空振りが続いてしまいがちだ。まずは軌道を目で見える形にし、空間を捉える力や反応する力を育む工夫が、ヒットの喜びを知る第一歩になる。専門家が勧める練習方法を紹介しよう。

・スイングの軌道が定まらず、ボールをかすりもしないのはなぜか。

・バットを上手く扱えない子が、まず意識したいポイントはどこか。

・投球への反応や予測する力を、家で楽しく高める方法はあるか。

3度の日本一に輝いている多賀少年野球クラブの辻正人監督は、振ったバットをそのまま振り戻す「両振り」を勧めている。空振りをした後に、バットを地面と水平に反対方向へ戻して構え直すことで、スイングの通り道を一定にする。毎回スイングを止めて構え直すよりも、振り出しと振り戻しの軌道を重ねる方が、子ども自身でスイングの道筋をイメージしやすくなるという。繰り返すことでスイングが安定し、指導者が軌道に合わせてボールを投げれば、少しずつ当たる感覚が掴めてくる。

東京農業大学の勝亦陽一教授は、バットに当てるための基礎として、道具の重心を知ることの大切さを語っている。バットは重心が体から離れるほど重く感じて操作が難しくなるため、力のない子はなるべく体に近い位置で構えて振るのが目安になる。その上で、止まったボールに当てる感覚を養うために、地面に置いた球を打つ練習も効果的。さらに、キャッチボールで打席のように横を向き、逆シングル（バックハンド）で捕る練習も、打撃に欠かせない「目付け」の習慣が自然と身につくという。

元楽天投手の土屋朋弘さんは、打撃の反応力や予測する力を高める「リアクションタッチ」を紹介している。誰かに落としてもらったボールに素早く反応して触れたり、キャッチしたりするシンプルな内容で、親子で遊びながら取り組めるのが特徴だ。慣れてきたらボールを2個に増やしたり、大きさを変えたりして、目に飛び込む情報を増やすと良い刺激になる。この練習に腰のひねりを加え、手のひらでボールを打つ動きを混ぜれば、実際のバッティングに近い動作となり、打席での落ち着いた判断に繋がっていく。

プロの知見が詰まった練習法は、筋力が少ない子どもでも無理なく取り組める優しい工夫に溢れている。大人の理論を教え込むのではなく、子どもの目線で「できた」を増やすアプローチが、確実な上達への道筋となるはずだ。

・バットを“振り戻す”動作を繰り返すことで、自分のスイングの軌道を意識させるのが大切。

・当てる感覚とバットの重心、距離感を養うために、地面に置いたボールを打つのも効果的。

・目の前で落としたボールを触る遊びを取り入れ、視覚と動作を連動させて打撃での反応を養う。（First-Pitch編集部）