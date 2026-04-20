回鍋肉（ホイコーロー）の味付け黄金比！甜麺醤で本格プロの味、簡単人気レシピ

なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも味つけに成功する魔法の配合、「味つけ黄金比率」。量りやすく覚えやすい、できるだけシンプルな配合で、試作を重ねたオレぺの自信作です！ 今回は、黄金比率のたれで本格味に仕上がる、ご飯がすすむ「回鍋肉(ホイコーロー)」をご紹介します。

たとえば、「回鍋肉(ホイコーロー)」の味つけなら。

中華みそだれの黄金比率 この回鍋肉（ホイコーロー）ってどんな味？ こってりとした甜麺醤の甘みをしょうゆでひきしめた、濃いめの甘辛味。甜麺醤にとろみがあるので、具材によくからみます。 この中華みそだれ、ほかにもこんなメニューに使えます！ 中華風の肉野菜炒めのたれとして幅広く使えます。たとえば、もやし×ひき肉などは相性ぴったり。また炒めたひき肉にからめ、担担麺の肉みそにしても◎。 甜麺醤(テンメンジャン)とは？ 小麦粉、塩、麹を醸造してつくられる黒っぽいみそ。こってりとした甘みとこくが特徴。北京ダックに添えられる甘みそとして有名。130gで300円くらい。

黄金比率の

回鍋肉（ホイコーロー） 本来はかたまりの豚バラ肉をゆでて作る料理。

手軽に薄切り肉を使いますが、味つけは甜麺醤で本格派をめざします。 材料 （2人分） 豚バラ薄切り肉 150gキャベツの葉 5枚（約250g）ピーマン 2個ねぎ 1/2本にんにくの薄切り 1かけ分〈中華みそだれ〉 ・甜麺醤 大さじ1 ・しょうゆ 大さじ1 ・酒 大さじ1 ・豆板醤 小さじ1塩サラダ油 下準備 ・キャベツはしんを切り、大きめの一口大に切る。

・ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、一口大の乱切りにする。

・ねぎは縦半分に切り、斜め薄切りにする。 作り方 1肉をゆで、取り出す 豚肉は長さ6〜7cmに切る。フライパンにたっぷりの熱湯を沸かして塩少々を混ぜ、豚肉を入れる。ざっとほぐしながらゆで、肉の色が変わったらざるに上げる。

POINT!

いったんゆで、豚バラの余分な脂を落としておくのがコツ。濃いめの味つけでもくどくなりすぎず、たれのなじみもよくなります。 2香味野菜、豆板醤、甜麺醤を炒め、肉を戻す フライパンにサラダ油大さじ1、ねぎ、にんにくを入れ、弱めの中火で熱する。ねぎがしんなりしたら、たれ用の豆板醤、甜麺醤を加え、20秒ほど炒める。油となじませることで香りが立つので、先に加えて炒める。豚肉を戻し入れて中火にし、ざっと混ぜる。 3野菜を加え、蒸し焼きにする キャベツ、ピーマンを順にのせ、たれ用の酒を鍋肌から回し入れる。ふたをし、1分ほど蒸し焼きにする。かるく蒸してキャベツのかさを減らすことで、ぐっと炒めやすくなり、たれもなじみやすくなる。 4しょうゆを加え、仕上げる ふたを取って火を強め、キャベツが少ししんなりするまで1分ほど炒める。たれ用のしょうゆを回しかけ、手早く炒め合わせて火を止める。

（1人分387 kcal、塩分2.3 g）

【編集部試作メモ】

「甜麺醤を加えることで、一気にプロの味になって感激！ 肉みそなどにも使えるのでぜひご用意を」（編集F）

カルボナーラ、ペペロンチーノ

などのパスタや、

チヂミ、キッシュなどの

生地にも「黄金比率」が！

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料理/市瀬悦子 撮影/郄杉 純