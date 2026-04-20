回鍋肉（ホイコーロー）の味付け黄金比！甜麺醤で本格プロの味、簡単人気レシピ

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なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも味つけに成功する魔法の配合、「味つけ黄金比率」。量りやすく覚えやすい、できるだけシンプルな配合で、試作を重ねたオレぺの自信作です！　今回は、黄金比率のたれで本格味に仕上がる、ご飯がすすむ「回鍋肉(ホイコーロー)」をご紹介します。

たとえば、「回鍋肉(ホイコーロー)」の味つけなら。

中華みそだれの黄金比率

この回鍋肉（ホイコーロー）ってどんな味？

こってりとした甜麺醤の甘みをしょうゆでひきしめた、濃いめの甘辛味。甜麺醤にとろみがあるので、具材によくからみます。

この中華みそだれ、ほかにもこんなメニューに使えます！

中華風の肉野菜炒めのたれとして幅広く使えます。たとえば、もやし×ひき肉などは相性ぴったり。また炒めたひき肉にからめ、担担麺の肉みそにしても◎。

甜麺醤(テンメンジャン)とは？

小麦粉、塩、麹を醸造してつくられる黒っぽいみそ。こってりとした甘みとこくが特徴。北京ダックに添えられる甘みそとして有名。130gで300円くらい。

黄金比率の
回鍋肉（ホイコーロー）

本来はかたまりの豚バラ肉をゆでて作る料理。
手軽に薄切り肉を使いますが、味つけは甜麺醤で本格派をめざします。

材料 （2人分）

豚バラ薄切り肉　150gキャベツの葉　5枚（約250g）ピーマン　2個ねぎ　1/2本にんにくの薄切り　1かけ分〈中華みそだれ〉　・甜麺醤　大さじ1　・しょうゆ　大さじ1　・酒　大さじ1　・豆板醤　小さじ1塩サラダ油

下準備

・キャベツはしんを切り、大きめの一口大に切る。
・ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、一口大の乱切りにする。
・ねぎは縦半分に切り、斜め薄切りにする。

作り方

1肉をゆで、取り出す

豚肉は長さ6〜7cmに切る。フライパンにたっぷりの熱湯を沸かして塩少々を混ぜ、豚肉を入れる。ざっとほぐしながらゆで、肉の色が変わったらざるに上げる。
POINT!
いったんゆで、豚バラの余分な脂を落としておくのがコツ。濃いめの味つけでもくどくなりすぎず、たれのなじみもよくなります。

2香味野菜、豆板醤、甜麺醤を炒め、肉を戻す

フライパンにサラダ油大さじ1、ねぎ、にんにくを入れ、弱めの中火で熱する。ねぎがしんなりしたら、たれ用の豆板醤、甜麺醤を加え、20秒ほど炒める。油となじませることで香りが立つので、先に加えて炒める。豚肉を戻し入れて中火にし、ざっと混ぜる。

3野菜を加え、蒸し焼きにする

キャベツ、ピーマンを順にのせ、たれ用の酒を鍋肌から回し入れる。ふたをし、1分ほど蒸し焼きにする。かるく蒸してキャベツのかさを減らすことで、ぐっと炒めやすくなり、たれもなじみやすくなる。

4しょうゆを加え、仕上げる

ふたを取って火を強め、キャベツが少ししんなりするまで1分ほど炒める。たれ用のしょうゆを回しかけ、手早く炒め合わせて火を止める。
（1人分387 kcal、塩分2.3 g）
【編集部試作メモ】
「甜麺醤を加えることで、一気にプロの味になって感激！　肉みそなどにも使えるのでぜひご用意を」（編集F）

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料理/市瀬悦子　撮影/郄杉 純