「どうやって落としたの」村重杏奈、3kg減量報告に「凄いですね」「シュッとした感ハンパない」の声！
元HKT48の村重杏奈さんは4月12日、自身のInstagramを更新。3kgの減量に成功したことを明かし、反響を呼んでいます。
【写真】3kg減量した村重杏奈
ファンからは「凄いですね」「さらに可愛くなってて泣ける」「シュッとした感ハンパないっすよ！」「どうやって落としたの」「スタイルもバッチリです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】3kg減量した村重杏奈
「誰にも気付かれなくて涙」村重さんは「一応夏に向けて2ヶ月で3キロ落としたんですけど誰にも気付かれなくて涙な村重です」と投稿。続けて「アラサーの3キロ凄いんだぞ！泣泣泣」「飯抜いてないぞ！！だからバストも落ちてない！！」とも強調しています。陰でかなりの努力をしていたようです。また「夏までにあと2キロ落とせたらラッキーです」と、今後の目標も宣言しました。掲載した写真は、9パターンの「テレビのお衣装」です。
「お肌はいつだって無加工」3月24日の投稿では「お肌はいつだって無加工ですよ」と明かし、写真を公開した村重さん。ツルツルで透明感抜群な肌です。ファンからは「努力すごいです」「おでこツルンツルン！」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)