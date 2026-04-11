この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

つけ麺が食べたい。でも人気店は並ぶし、わざわざ行くのは面倒…。
そんなときに、自宅で手軽に作れる大勝軒風つけ麺という選択肢があります。

このレシピはYouTubeで60万回再生された人気レシピ。
特別な材料は不要で、慣れれば10分ほどで作れます。しっかり満足できる一杯に仕上がります。

難しいテクニックは必要ありません。
必要なのは、いくつかのコツだけです。

・ネギとラードを合わせるだけでコクが出る
・麺はしっかり冷やすだけで食感が変わる

手軽なのに、ちゃんと旨い

醤油ベースに甘みと酸味をバランスよく加えたつけ汁は、シンプルながら食べ進めたくなる味です。

本家には敵わない。でも、それでいい

有名店のような完成度は出せなくても、並ばずにこの味を楽しめる手軽さは自宅ならでは。
食べたいときにすぐ作れる。それがこのレシピの強みです。

作り方は動画で詳しく解説しています

YouTubeの動画内容

00:14

レンジで手軽に！スープのベース作り
01:43

大勝軒の味に近づく合わせ調味料の配合
03:33

「量も味のうち」山岸氏監修の極太麺を茹でる
04:39

レベルアップの秘訣！麺を氷水で締めるコツ
05:21

ボリューム満点「大勝軒風つけ麺」の完成

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