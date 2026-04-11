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つけ麺が食べたい。でも人気店は並ぶし、わざわざ行くのは面倒…。

そんなときに、自宅で手軽に作れる大勝軒風つけ麺という選択肢があります。



このレシピはYouTubeで60万回再生された人気レシピ。

特別な材料は不要で、慣れれば10分ほどで作れます。しっかり満足できる一杯に仕上がります。



難しいテクニックは必要ありません。

必要なのは、いくつかのコツだけです。



・ネギとラードを合わせるだけでコクが出る

・麺はしっかり冷やすだけで食感が変わる



手軽なのに、ちゃんと旨い



醤油ベースに甘みと酸味をバランスよく加えたつけ汁は、シンプルながら食べ進めたくなる味です。



本家には敵わない。でも、それでいい



有名店のような完成度は出せなくても、並ばずにこの味を楽しめる手軽さは自宅ならでは。

食べたいときにすぐ作れる。それがこのレシピの強みです。



作り方は動画で詳しく解説しています