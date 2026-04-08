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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月8日は、お湯を一度に注ぐだけで均一抽出ができるOXO（オクソー）の「オートドリップコーヒーメーカー」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

OXO オクソー オート ドリップ コーヒーメーカー 1-2杯用 360ml ホワイト 台形フィルター 食器洗い乾燥機対応 時短で簡単 コーヒードリッパー 3,222円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

お湯を注ぐだけでプロの味に。OXOの「オートドリップコーヒーメーカー」が19％オフとお買い得！

OXOの「オートドリップコーヒーメーカー」は、お湯を一度に注ぐだけで自動ドリップできる設計と、均一抽出を実現する構造が魅力のコーヒーメーカー。

手軽に安定した味わいが楽しめるアイテムが、19％オフとお買い得です。

ハンドドリップの難しさといえば、お湯の注ぎ方。このモデルならお湯を一度に注ぐだけで抽出が進むオートドリップ設計なので、細かなテクニックは不要です。

タンクにお湯を入れると、自動でゆっくりとコーヒー粉へ注がれていく仕組み。蒸らしや抽出の工程が自然に行われるため、初心者でも安定した味わいに仕上がります。

均一抽出を支える構造と便利な2WAYフタ

味の決め手になるのが抽出の均一性。このコーヒーメーカーはタンク底面にある複数の穴からお湯が広がることで、粉全体からバランスよく成分を抽出します。

一部だけにお湯が偏ることがないため、雑味の少ないクリアな味わいを実現。毎回の味のブレを抑えやすいのもポイントです。

さらに、フタは抽出中は温度を逃がさないカバー、抽出後はドリッパー受けとして使える2WAY仕様。細かな使い勝手までしっかり考えられています。

OXOの「オートドリップコーヒーメーカー」は、お湯を一度に注ぐだけの自動ドリップと均一抽出構造、さらに2WAYフタまで備えた実用性の高いアイテム。手軽さと味の安定感を両立したい人におすすめです。

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なお、上記の表示価格は2026年4月8日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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