パラメーター数8Bなのにメモリ消費わずか1.15GBの省メモリAIモデル「1-bit Bonsai」が登場、メモリ消費量14倍のモデルと同等以上の性能を発揮

パラメーター数8Bなのにメモリ消費わずか1.15GBの省メモリAIモデル「1-bit Bonsai」が登場、メモリ消費量14倍のモデルと同等以上の性能を発揮