楽天のドラ1・藤原は5回1失点の好投

5日エスコンフィールドで行われた日本ハム-オリックスは、8-2で日本ハムが勝利。同一カード3連勝を収めた。日本ハム先発の有原航平投手は3回に宗佑磨内野手の2号2ランで先制を許すが、7回2失点と力投。打線は6回、田宮裕涼捕手と奈良間大己内野手の適時打で同点に追いつくと、7回に万波中正外野手の5号3ランで勝ち越しに成功。8回には田宮の1号ソロなどで加点した。有原投手は古巣復帰後初白星をマーク。オリックスは先発のショーン・ジェリー投手が6回2失点と粘ったが、打線が4安打と沈黙した。

ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-ソフトバンクは、4-3でソフトバンクが接戦を制した。1点を追う4回、今宮健太内野手と谷川原健太捕手の適時打で逆転。同点の5回には、栗原陵矢内野手の犠飛と今宮内野手の適時打で2点を勝ち越した。先発のカーター・スチュワート・ジュニア投手は6回2失点で2勝目。9回は松本裕樹投手が締め今季初セーブを挙げた。ロッテは終盤に藤原恭大外野手の1号ソロで1点差に迫ったが及ばなかった。

ベルーナドームで行われた西武-楽天は、延長戦の末に1-1の引き分けに終わった。西武先発の平良海馬投手は8回12奪三振1失点（自責点0）の快投。打線は3回に桑原将志外野手の1号ソロで同点とした。外崎修汰内野手が通算1000安打と200二塁打を同時達成するも、あと一本が出ず。楽天はドラ1・藤原聡大投手が5回1失点と試合をつくり、救援陣も無失点でつないだが、打線が3安打1得点と援護できなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）