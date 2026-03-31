ロッキーズ戦で美技を披露

【MLB】Bジェイズ ー ロッキーズ（日本時間31日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が30日（日本時間31日）、本拠地でのロッキーズ戦で美技を披露した。三塁線の打球にダイブすると、すぐさま起き上がって一塁へ送球。アウトを奪って本拠地のファンからは大歓声があがった。

8点ビハインドの7回、ロッキーズのベックが放った打球が三塁線を襲った。岡本はワンバウンドで一塁へ送球すると、一塁手・ゲレーロJr.も足をのばしてキャッチ。見事にアウトを奪った。

このプレーに、X（旧ツイッター）では驚きの声が殺到。地元放送局「スポーツ・ネット」の実況のダン・シュルマン氏は「素晴らしいストップだ、信じられないプレー！ 三塁で極めて素晴らしいプレーでしたね。タイラー・ロジャースもいいプレーだと認めています」と唸った。

X（旧ツイッター）でも「なんてプレーだ！」「なぜメッツは獲得しなかった」「彼はゴールドグラバーだ」「岡本が三塁を守れないという評価はなんだっだんだい」「ワオ、なんてこった」と驚きの声で溢れた。（Full-Count編集部）