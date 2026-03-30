韓国アイドル愛用が話題！ Nodor「固形マウスウォッシュ」日本初上陸

記事ポイント 韓国発消臭ブランド「Nodor」の固形マウスウォッシュがQoo10メガ割でオーラルケアカテゴリ上位に特許取得の「超微細泡テクノロジー」で口内の隅々まで洗浄、フッ素・竹塩など厳選成分を1粒に凝縮ピーチ・レモン・ストロベリー・ライム・ストロングミントの5フレーバーでZ世代にも支持 韓国発消臭ブランド「Nodor」の固形マウスウォッシュがQoo10メガ割でオーラルケアカテゴリ上位に特許取得の「超微細泡テクノロジー」で口内の隅々まで洗浄、フッ素・竹塩など厳選成分を1粒に凝縮ピーチ・レモン・ストロベリー・ライム・ストロングミントの5フレーバーでZ世代にも支持

韓国発の消臭専門ブランド「Nodor（ノドール）」が、固形マウスウォッシュで日本市場に上陸しています。

特許取得の「超微細泡テクノロジー」で口内の隅々まで洗浄でき、5種類のフレーバーから好みに合わせて選べます。

Qoo10のオーラルケアカテゴリで上位ランクインを達成し、SNSでは「韓国アイドル愛用」として話題が広がっています。

Nodor「固形マウスウォッシュ」日本初上陸

ブランド名：Nodor（ノドール）運営会社：株式会社OUR CORPORATION（韓国ソウル）販売チャネル：Qoo10（日本）フレーバー：ピーチ・レモン・ストロベリー・ライム・ストロングミント（全5種）主な成分：フッ素・緑茶エキス・竹塩・プロポリス特許技術：超微細泡テクノロジー（韓国特殊技術）

OURORATIONが手掛けるNodorは、不快なにおいの原因を専門的に研究・除去する消臭専門ブランドです。

2026年2月、日本最大級のECプラットフォーム「Qoo10」のメガ割を通じて、固形マウスウォッシュの販売を開始しました。

メガ割期間中はQoo10の「オーラルケア」カテゴリで上位にランクインし、安定した人気を維持しています。

SNSを中心に「韓国アイドル愛用のマウスウォッシュ」として話題が広がり、一部商品は一時的に品薄になるほどの好調な売れ行きです。

実際の購入者による高評価レビューも増えており、日本初上陸から着実な支持を集めています。

特許取得「超微細泡テクノロジー」と5つのフレーバー

Nodorの固形マウスウォッシュは、韓国の特殊技術「超微細泡テクノロジー」を特許取得しており、従来のマウスウォッシュや歯ブラシでは届きにくい口内の隅々まで洗浄できます。

フッ素・緑茶エキス・竹塩・プロポリスなど、口内を清潔に保つ成分を1粒に凝縮し、使用後も口内に残りにくいすっきりとした使用感が特徴です。

韓国の食品医薬品安全処の基準を満たした成分を採用しており、安全性への配慮も行っています。

フレーバーはピーチ・レモン・ストロベリー・ライム・ストロングミントの5種類を展開しています。

日本の消費者に特に人気なのは、ミントチップ成分を配合した「ストロングミント」です。

洗練されたパッケージデザインも注目を集め、日本のZ世代を中心に「ポーチに入れて持ち歩きたいアイテム」として人気を博しています。

超微細泡テクノロジーが従来製品では届かなかった口内の隅々まで洗浄し、清潔な口内環境を保てます。

フッ素・竹塩・プロポリスなど厳選成分が1粒に詰まり、毎日のオーラルケアをシンプルに充実させます。

5種類のフレーバーと持ち運びやすいコンパクトなデザインが、日常のケアを楽しいルーティンに変える点も魅力です。

Nodor「固形マウスウォッシュ」の紹介でした。

よくある質問

Q. Nodorの固形マウスウォッシュはどこで購入できますか？

A. 日本ではQoo10で購入できます。2026年2月のメガ割での日本初上陸後、オーラルケアカテゴリで上位ランクインを達成し、現在も安定した人気を維持しています。

Q. フレーバーは何種類ありますか？

A. ピーチ・レモン・ストロベリー・ライム・ストロングミントの5種類を展開しています。

強い清涼感を好む方には、ミントチップ成分配合の「ストロングミント」が特に支持を集めています。

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