

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した宮原華音





『仮面ライダーガッチャード』、現在放送中のドラマ『牙狼〈GARO〉東ノ界楼』に出演する俳優、モデル、そしてプロ格闘家。三刀流美女・宮原華音（みやはら・かのん）が、3月30日（月）発売『週刊プレイボーイ15号』のグラビアに約1年半ぶりに帰ってきた。以前よりもしなやかに、そして柔らかく。

【写真】宮原華音の1年半ぶりのグラビア

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【銭湯でおばちゃんに......】

――今回、約1年半ぶりのグラビアはどうだった？

宮原 やっぱりグラビアって楽しいなと思いました。見せ方がすごく特別なお仕事なので、気を張る感じも含めて楽しかったですし、今回新しいスタッフの方々とご一緒できて「またやりたいな」と思いました。

――お気に入りの衣装はあった？

宮原 赤い衣装（デジタル写真集に収録）です。赤はたぶん初めてで、すごく新鮮でした。最初に見たときから「これが好き」と思っていた衣装だったので、着ていてテンションが上がりました。

――今回はどんなことを考えて撮影に臨んだ？

宮原 これまでと同じに見えるのは嫌だったので、30代を前にした今の自分の大人っぽさや女性らしさを出したいと思っていました。これまでは「痩せなきゃ」「腹筋を割らなきゃ」と思いすぎていたんですけど、今回は柔らかさのある体も含めて、自分らしく撮れたと思います。

――仕上がりを見てどうだった？

宮原 すごく良かったです。今までは細さや筋肉にこだわりすぎていたんですけど、今回は少し丸みのある体も愛せるなと思いました。今の自分が一番好きな体形で撮れたと思います。

――初写真集も発売されるとか。

宮原 写真集はずっと憧れだったので、本当にうれしいです。昔から写真集を見るのも買うのも好きだったので、自分が出せることが夢みたいで。

――写真集の見どころは？

宮原 一番は健康美です。15年このお仕事を続けてきた今の自分だから出せるものを詰め込めたと思っています。応援してくださっている方にも、初めて知ってくださる方にも楽しんでもらえる一冊になったらうれしいです。

――体づくりもかなり意識した？

宮原 はい。今回は体重を落とすというより、くびれやお尻、脚のラインみたいな犒銑瓩魄媼韻靴泙靴拭トレーナーさんに理想の写真を見せて相談しながら、ジムと家トレを両方やって、筋膜リリースやケアにも力を入れました。最初で最後のつもりで、後悔のないように準備しました。

――格闘技をやっていたときはもっとバキバキの体だったもんね。

宮原 銭湯に行ったとき、後から入ってきたおばちゃんに「あらやだ、男湯に入っちゃったかと思った！」って言われたこともありました（笑）。

――今年でデビュー15周年。今回は20代最後のグラビアだね。

宮原 15歳でデビューして、今年で15周年になります。決して順風満帆ではなくて、悔しいことも、やめようと思った時期もありました。でも、ずっと応援してくださる方や支えてくださる方がいたから、ここまで続けてこられたと思っています。

――もともとはアクションではなく、モデルに憧れていたとか。

宮原 最初はファッションモデルに憧れてこの世界に入りました。ファッション誌が大好きで、キラキラした世界に入りたかったんです。

でもご縁があってアクションの道に進んで、今はそれも自分の強みだと思えるようになりました。これからはアクション女優としてもっと名前を挙げてもらえる存在になりたいです。

――見た目はカッコいい印象だけど、実はかわいいもの好きだよね。

宮原 そうなんです（笑）。キャラクターものも大好きですし、家にも好きなグッズがいっぱいあります。ちょっとあまのじゃくなので、王道より少し外れたキャラクターを好きになりがちなんですけど、そういうところも自分らしいのかなと思っています。

――最後に読者へメッセージを。

宮原 今回のグラビアは今までの中でも一番、大人っぽさと女性らしさが詰まった作品になっていると思います。20代最後のグラビアでもあるので、今の宮原華音をぜひ楽しんでいただけたらうれしいです。

スタイリング／笹谷監子 ヘア＆メイク／萩村千紗子

●宮原華音（みやはら・かのん）

1996年4月8日生まれ 東京都出身

身長170cm B82 W59 H86 血液型＝A型

○「2012年三愛水着イメージガール」に当時最年少で就任。特撮ドラマ『仮面ライダーガッチャード』（テレビ朝日）にクロトー役で出演。現在放送中のドラマ『牙狼〈GARO〉東ノ界楼』（TOKYO MX 、毎週木曜22：00〜、BS日テレ、毎週木曜24：30〜）に出演中。1st写真集『K.O〜kanon origin〜』（ワニブックス）が4月8日（水）に発売。

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宮原華音デジタル写真集『クールな顔した、乙女。』 撮影／笠井爾示 価格／1100円（税込）





取材・文／西山麻美 撮影／笠井爾示