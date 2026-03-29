今回紹介するのは、Threadsに投稿された爪とぎ大好きな猫ちゃん。新しく用意してもらえた爪とぎを、大層気に入ったようである行動をとっていたようです。その行動とは…？

投稿はThreadsにて、3.7万回以上表示。いいね数は4000件を超えていました。

【写真：ポール型の爪とぎを猫にあげたら、『予想外の使い方』をして…可愛すぎる光景】

新しい爪研ぎの使い方がちょい、クセ強い

今回、Threadsに投稿したのは「山本 紫峰子」さん。

投稿には、新しい爪とぎを使っている猫ちゃんの姿が。どうやらこちらの猫ちゃん、新しく用意してもらったポール型の爪とぎをとても気に入った様子。早速使っていたみたいですが、そのときの様子がとても微笑ましかったようです。

なんと猫ちゃんは、爪とぎに抱きつくような形で使っていたのだとか。まるで、「これはボクのだよ！」と主張しているみたい。絶対に使わないでよねという気持ちが伝わってくる状況だったみたいです。よほど使い心地に満足したのでしょう。ぜひ、大事に使ってほしいですね。

個性強めな爪とぎの使い方に癒された方が続出

新しい爪とぎを気に入って抱きついていた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「クセつよが、またまた可愛いです」「おまんじゅう過ぎませんか。とても可愛いです」「めちゃくちゃ「ボークーの！」って感じが伝わってきて可愛いです」などの声が多く寄せられていました。多くの猫好きたちが、可愛い猫ちゃんのアピールに心癒されたみたいですね。

Threadsアカウント「山本 紫峰子」では、猫のハクマルちゃんとうずらちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの日常は何度でも見ていられるくらい癒しが満載です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「山本 紫峰子」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。