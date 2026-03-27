村上は開幕戦で右越え1号ソロを放った

【MLB】ブルワーズ 14ー2 ホワイトソックス（日本時間27日・ミルウォーキー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、敵地で行われたブルワーズ戦に「6番・一塁」で出場すると、9回にメジャー1号となる本塁打を放った。1-14という展開で放った一発を米放送局が絶賛した。

1-14で迎えた9回だった。大敗直前で先頭打者として第4打席に立った村上はカウント1-1から、右腕ウッドワードの甘く入った90.5マイル（約145.6キロ）のカットボールを強振。打った瞬間に確信する一発を右翼席へ叩き込んだ。

村上はオープン戦では9試合に出場し打率.276、1本塁打、3打点だった。開幕戦を中継していた地元放送局「シカゴスポーツ・ネットワーク」の解説者は試合後の番組で「これこそが、彼をどう攻めるべきか、あるいはどう攻めてはいけないかを示す『攻略本（ブループリント）』です。時速90マイルのど真ん中の球に対して、彼は代償を支払わせる力があるのです」と称賛した。

さらに別の解説者も「彼はプロです。日本で多くの素晴らしい打席を重ねました。アメリカで好投手と対戦する際にも、それが生きてくるでしょう。（第1、2打席の）四球も良かったと思います」と説明していた。

大敗濃厚で集中力が切れてもおかしくない展開でも、相手の失投を逃さない姿勢を評価。メジャー1年目の村上が、敗戦した試合で評価を高めた。（Full-Count編集部）