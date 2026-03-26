ドジャースに強力な援軍、ユニクロとパートナーシップ契約

ファンも驚くバックアップ宣言となった。ドジャースは25日（日本時間26日）、パートナーシップ契約を結んだ日本の衣料品メーカー「ユニクロ」と共同会見を行った。登壇したユニクロの柳井正会長は「なんでも提供します」と“全面支援”を宣言。ファンは「太っ腹すぎる」と、ユニクロのサポートに驚いていた。

シーズン開幕を翌日に控えた25日（同26日）、ユニクロとのパートナーシップ契約の全貌が明らかになった。本拠地名はドジャースタジアムで変わりはないものの、別名称となる「ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム」を発表。今季から本拠地内に表示され、柳井会長も「暗記してしください」と呼びかけた。

会見ではワールドシリーズ3連覇の追い風となる宣言も飛び出した。柳井正会長は「なんでも提供します」と力強く語り、衣料品提供などを通して選手を支援していく意向を示した。また、ユニクロの巨大看板も初披露。中堅上部に設置された看板に本塁打が直撃した際には、「いいアイディアをもらったので、ぜひ実行したいと思います」と新たな“記念品”も予告した。

柳井会長が言葉にした数々の宣言はファンの間でも話題に。SNSには「すごくない？」「ついに来た、という感じ」「素晴らしい」「さすがユニクロ」「大谷がユニクロ製品を着る日も近いのでは」などのコメントが寄せられていた。

会見の中で、柳井会長は「ドジャースは常に壁を打ち破る存在です。揺るぎない信念に私は深い尊敬を持っています」と、メジャーをけん引する球団の姿勢を称賛。3年連続の世界一を目指すナインにエールを送った。今季のドジャースは、ユニクロとのコラボにも注目が集まりそうだ。（Full-Count編集部）