「反省してくれほんまに」今森まや名義アカウント、20歳誕生日迎えプライベートショット？ 公開も賛否
「今森まや」を名乗るInstagramアカウントは3月26日に投稿を更新。20歳を迎え、10代を振り返る投稿を公開しました。
【写真】今森まやの最新ショット？
なお、このアカウントが未成年飲酒で出演中だった特撮ドラマ『ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）を途中降板した今森茉耶さん本人によるものかどうか現時点では確認されていません。
コメントでは、「新たな目標が達成できるよう見守っていますね」「前を向いて笑顔で夢に向かって頑張る茉耶ちゃんをずっと応援してるよ」「お誕生日おめでとうございます！」「あなたには沢山の味方がいる！」と温かい声が寄せられる一方で、「迷惑かけたの間違いでしょ。良かったですね、これで堂々と酒飲めますから」「何が支えられてやねん 周りに散々迷惑かけといて」「いや振り返って反省してくれほんまに」と厳しい声も。
今後については「今後の活動については、自分の中で強く志す目標ができたので、それに向かい精一杯努力し、自立し、誠心誠意自分の行動と言動に責任を持ち、少しずつみなさまに応援していただけるように努めたいと思っております」と明かし、「様々なご意見があると思いますが、真摯に受け止めていきます。よろしくお願いします」と投稿を締めました。同アカウントの今後の動向が注目されます。(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】今森まやの最新ショット？
10代への感謝と20代への抱負同アカウントは「この10代 毎日奇跡みたいに人に支えられて恵まれて、ありがとうございました 20代頑張ります 振り返らず忘れずに」とつづり、写真8枚を載せています。犬を抱いた女性が屋外に立つ姿や旅先でのプライベートと思われる姿、さらに口を開けて寝る自身の姿まで、さまざまなシチュエーションの写真です。
コメントでは、「新たな目標が達成できるよう見守っていますね」「前を向いて笑顔で夢に向かって頑張る茉耶ちゃんをずっと応援してるよ」「お誕生日おめでとうございます！」「あなたには沢山の味方がいる！」と温かい声が寄せられる一方で、「迷惑かけたの間違いでしょ。良かったですね、これで堂々と酒飲めますから」「何が支えられてやねん 周りに散々迷惑かけといて」「いや振り返って反省してくれほんまに」と厳しい声も。
「その件に関して今後触れることはできません」20日のInstagram初投稿で「今森です まずはこのアカウントを見つけていただき、この投稿に目を通してくださりありがとうございます」とつづっていた同アカウント。「1番多く寄せられる意見として、当時のことを説明してほしい。といった類のご意見をいただきます。申し訳ありませんがその件に関して今後触れることはできません」と説明しています。
今後については「今後の活動については、自分の中で強く志す目標ができたので、それに向かい精一杯努力し、自立し、誠心誠意自分の行動と言動に責任を持ち、少しずつみなさまに応援していただけるように努めたいと思っております」と明かし、「様々なご意見があると思いますが、真摯に受け止めていきます。よろしくお願いします」と投稿を締めました。同アカウントの今後の動向が注目されます。(文:橋酒 瑛麗瑠)