エンゼルスとのOP戦最終戦に「1番・投手」で出場する

【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間25日・ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が24日（日本時間25日）、エンゼルスとのオープン戦前に取材に応じた。シーズン開幕から投手としてもフル回転する大谷翔平投手について、登板日の投手専念の可能性は「ない」と明言した。

大谷が登板日の打席に立たない可能性を問われた指揮官は「現時点ではない。彼が打つことが大好きなのは知っている。状況が変わらない限り、私たちは前に進む」と明言。今季もシーズンを通してリアル二刀流で起用する方針を明かした。

大谷は同日、本拠地で行われるエンゼルスとのオープン戦最終戦に「1番・投手」で投打同時出場する。今季初めてリアル二刀流で出場する。ロバーツ監督は「今日に関して言えば、6回を投げ切って、75球から80球を投げてくれれば、大きな収穫になる」と期待を寄せた。

ドジャース加入3年目で初の開幕から“リアル二刀流”としてプレーする大谷。ロバーツ監督は投手としてもシーズンを投げ切ることを期待。「彼はそのことを強く望んでいると思うし、私自身もとても現実的なことだと感じている。なぜなら、登板間隔を少しだけ余計に与えるつもりだからだ。実際にどういう感じになるのか誰も分からないと思う。だけど、毎回6日おき、7日おきに投げるという感じにはならないと言っていいだろう」と、フル回転での先発起用を示唆した。

すでに開幕ローテーションに入ることが決まっており、レギュラーシーズンでは開幕5戦目、31日（同4月1日）の本拠地・ガーディアンズ戦で先発する。指揮官は「シーズン初登板は6イニングを投げ切って、7イニングに到達する可能性はあるが8イニング目は投げさせない。彼の管理をする際には、ある程度の責任がついてくる」と言及した。

投手として完全復活する大谷について、サイ・ヤング賞の可能性を問う質問も飛び出した。ロバーツ監督は「ああ。彼の才能と意思だけとっても、そう言える。それができれば、（候補の）議論に入ってくるだろう」と、ポテンシャルを高く評価した。（Full-Count編集部）