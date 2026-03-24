エンゼルスとのOP戦

【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間24日・ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地でエンゼルスとのオープン戦に臨んだ。しかし、初回から制球が定まらず、いきなり押し出し四球を出した。場内は不穏な空気が漂った。

佐々木は先頭のネトに1球もストライクが入らず4球目で死球を与えると、続くトラウトにもボールの入り。初回は5球連続ボールだった。その後、トラウトの右前に抜けそうな当たりをロハスが捕球。二塁へ送ったがアウトにできずに走者を貯めた。

その後、シャヌエルにも四球で無死満塁のピンチ。4番のソレアにはフルカウントからボールが外れ、押し出しで先制を許した。プライアー投手コーチも慌ててマウンドに駆け寄った。続投した佐々木だったが、後続にも押し出し四球を出し、1アウトも取れずに降板した。

試合前の段階で佐々木はスプリングトレーニングで3試合登板し、1勝0敗、防御率13.50だった。それでも開幕ローテーション入りは確定。デーブ・ロバーツ監督は「ロウキは登板する度によくなっている」としつつも、「彼はもっと自信をつけないといけないと思う」と苦言を呈した。（Full-Count編集部）