前日誕生日の“左SB”が２発！マンCが快勝で５年ぶり９度目の優勝！アーセナルは33年ぶりVならず…４冠の夢が潰える【カラバオ杯決勝】
現地３月22日に開催されたカラバオカップの決勝で、アーセナルとマンチェスター・シティが、今月末に日本代表がイングランド代表と戦う会場でもある、聖地ウェンブリーで激突した。
ビッグクラブ同士の大一番らしく、立ち上がりからスピーディで激しい展開になり、互いにチャンスを作る。
ただ、前半のうちに得点は生まれず。スコアレスで折り返すと、後半に入って押し込み続けるシティが60分についに先制。GKケパがクロスをキャッチし損ね、ファンブルしたところをオライリーが詰めた。
本職はMFながら、左SBを務めるイングランド代表戦士は前日が21歳の誕生日で、１日遅れてのバースデー弾となった。
勢いに乗るオライリーは、なんと直後の64分にヌネスのクロスにヘッドで合わせ、再びゴールを奪う。
苦しい展開となったアーセナルは、73分に途中出場のカラフィオーリがFKからヘディングシュートを放つが、GKトラフォードの正面に飛んでしまう。
結局、２−０でタイムアップ。プレミアリーグでは、１試合消化の多い首位のアーセナルを勝点９差で追うシティが快勝し、５年ぶり９度目のリーグカップ制覇を果たした。
一方、チャンピオンズリーグとFAカップの準々決勝まで勝ち進んでいるアーセナルは、33年ぶりの大会制覇を逃すと同時に、４冠の可能性が潰えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オライリーの見事な２ゴール！本職はMFながら左SBで大仕事
ビッグクラブ同士の大一番らしく、立ち上がりからスピーディで激しい展開になり、互いにチャンスを作る。
ただ、前半のうちに得点は生まれず。スコアレスで折り返すと、後半に入って押し込み続けるシティが60分についに先制。GKケパがクロスをキャッチし損ね、ファンブルしたところをオライリーが詰めた。
勢いに乗るオライリーは、なんと直後の64分にヌネスのクロスにヘッドで合わせ、再びゴールを奪う。
苦しい展開となったアーセナルは、73分に途中出場のカラフィオーリがFKからヘディングシュートを放つが、GKトラフォードの正面に飛んでしまう。
結局、２−０でタイムアップ。プレミアリーグでは、１試合消化の多い首位のアーセナルを勝点９差で追うシティが快勝し、５年ぶり９度目のリーグカップ制覇を果たした。
一方、チャンピオンズリーグとFAカップの準々決勝まで勝ち進んでいるアーセナルは、33年ぶりの大会制覇を逃すと同時に、４冠の可能性が潰えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オライリーの見事な２ゴール！本職はMFながら左SBで大仕事