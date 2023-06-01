前日誕生日の“左SB”が２発！マンCが快勝で５年ぶり９度目の優勝！アーセナルは33年ぶりVならず…４冠の夢が潰える【カラバオ杯決勝】

前日誕生日の“左SB”が２発！マンCが快勝で５年ぶり９度目の優勝！アーセナルは33年ぶりVならず…４冠の夢が潰える【カラバオ杯決勝】