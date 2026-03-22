Spotlight Mount II 19°（装着例）

株式会社アガイ商事は、AputureおよびamaranのCOB型LEDライト向けプロジェクションレンズアクセサリー「Spotlight Mount II」を3月18日（水）に発売した。

ボーエンズマウント対応の「Spotlight Mount」のバージョンアップ版として、ProLockマウントへの対応や光学設計の改良を図った後継モデル。

COB型LEDライトに装着し、スポットライトを投影できるアクセサリー。交換式レンズシステムを採用しており、ビームサイズや投影範囲を調整可能。また、内蔵の4枚カッターでビーム形状を整え、不要な光をカットできる。

回転式レンズ機構により、ライト位置を変えることなく投影パターンの向きを素早く調整可能。最大80°までの下方向チルトに対応し、映像制作や写真撮影における多彩なライティング表現を可能にする。

対応レンズは、19°、26°、36°、50°の4種類。標準キットには、このうち1種類のレンズと4種類のBサイズメタルゴボ、ゴボクリップが付属する。

付属していないレンズについては、オプションで追加購入が可能。別売の「Spotlight Iris（Bサイズ）」を使用することで、レンズ交換やライトの移動を行うことなく、投影ビームサイズの微調整も行える。

標準キット

Spotlight Mount II 19°

Spotlight Mount II 26°

Spotlight Mount II 36°

Spotlight Mount II 50°

キット内容

各種製品

Spotlight Mount II レンズ（19°/26°/36°/50°）

外形寸法：38.7×24.1×45.5cm、22.7×15×14.1cm（レンズ単体） 重量：5.9kg、2.2kg（レンズ単体） 価格：9万8,780円外形寸法：38.7×24.1×45.5cm、22.1×15×14.1cm（レンズ単体） 重量：5.6kg、1.8kg（レンズ単体） 価格：9万8,780円外形寸法：38.7×24.1×45.5cm、20.6×15×14.1cm（レンズ単体） 重量：5.5kg、1.6kg（レンズ単体） 価格：9万8,780円外形寸法：38.7×24.1×45.5cm、20.8×15×14.1cm（レンズ単体） 重量：5.7kg、1.9kg（レンズ単体） 価格：9万8,780円Spotlight Mount II 本体×1 Spotlight Mount II ゲルホルダー×1 Spotlight Mount II レンズ（19°/26°/36°/50°のいずれか1種）×1 ゴボホルダー（Bサイズ）×1 ゴボ（Bサイズ）×4 セーフティーチェーン（50cm）×1 Spotlight Mount II ハードケース×1

Spotlight Mount IIシリーズ用のプロジェクションレンズ。価格は各4万3,890円。

レンズソフトケースが付属する。

Spotlight Mount II 19°

Spotlight Mount II 26°

Spotlight Mount II 36°

Spotlight Mount II 50°

Spotlight Iris（Bサイズ）

Spotlight Mount IIに対応したオールメタル製のアイリス。価格は1万7,380円。

18枚羽根のアイリス機構により、滑らかな投影エッジを保ちながらビームサイズを調整できる。

ゴボ（Bサイズ）×10

Bサイズのゴボホルダーおよびゴボクリップに対応した、10枚セットのメタルゴボパック。

ハードケース

Spotlight Mount IIの追加レンズ3本とSpotlight Iris（Bサイズ）が収納できる保護用ハードケース。価格は1万9,800円。