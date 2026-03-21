#ババババンビ・神南りな『週プレ』グラビアで「人生で初めての経験」
アイドルグループ・#ババババンビの神南りなが、16日発売の「週刊プレイボーイ」に登場。このほど、アザーカットが公開となった。
【写真】澄んだ瞳が魅力的！圧巻のグラビアを披露した神南りな
神南は、#ババババンビの緑色担当。2024年3月に日本武道館でのワンマンライブ公演を行い、新メンバーとしてお披露目。2025年5月からは新体制初となる全国ツアーがスタートし、8月にはLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にてツアーファイナルの開催。昨年11月にグループの解散を発表し、3月28日グループラストなる解散ライブを恵比寿ガーデンホールにて行われる。
■神南りな
ーー週プレ掲載、おめでとうございます！
ありがとうございます！#ババババンビへの加入を発表してからすぐに個人掲載をして頂き、今回も解散という節目で掲載していただけてほんとうに嬉しかったです!!しかもメンバーの宇咲ちゃんと同じ号でとっても嬉しいです。うさちゃんは年下ですが、グループの先輩としてめちゃめちゃ頼りになる子なので、こうやってソロのお仕事で一緒なのは心強いですね!!
ーー撮影時のエピソードなど教えてください！
当日の天気は少し曇り気味だったんですけど、外で撮影する時は太陽が出てくれたりして、私って晴れ女なんだ！って自信に繋がりましたね笑。海辺に撮影しに行くよって連れていかれた場所が崖？みたいな所で人生で初めての経験で楽しかったです。その時来てた水着も普段は自分で選ばないようなスケスケのワンピースタイプの水着で新鮮でした！！あと枯葉の上に寝転んだりして自然と一体化した気分でした
ーー#ババババンビ のラストライブも近くなってきましたが、最後の瞬間までどう過ごしていきたいですか？
3/28に解散ライブを控えてて、寂しさももちろんあるんですけど、それよりも楽しみたいなって気持ちがいっぱいです。ずっと先の未来で今の思い出が私にとっての糧になると思ってるのでその時のために、今はひたすら、楽しむ！やりきる！丁寧に！をモットーにしてます！！
ーー最後に一言お願いします！
#ババババンビ の神南りなとして、アイドルの私を沢山堪能してください!!
【写真】澄んだ瞳が魅力的！圧巻のグラビアを披露した神南りな
神南は、#ババババンビの緑色担当。2024年3月に日本武道館でのワンマンライブ公演を行い、新メンバーとしてお披露目。2025年5月からは新体制初となる全国ツアーがスタートし、8月にはLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にてツアーファイナルの開催。昨年11月にグループの解散を発表し、3月28日グループラストなる解散ライブを恵比寿ガーデンホールにて行われる。
ーー週プレ掲載、おめでとうございます！
ありがとうございます！#ババババンビへの加入を発表してからすぐに個人掲載をして頂き、今回も解散という節目で掲載していただけてほんとうに嬉しかったです!!しかもメンバーの宇咲ちゃんと同じ号でとっても嬉しいです。うさちゃんは年下ですが、グループの先輩としてめちゃめちゃ頼りになる子なので、こうやってソロのお仕事で一緒なのは心強いですね!!
ーー撮影時のエピソードなど教えてください！
当日の天気は少し曇り気味だったんですけど、外で撮影する時は太陽が出てくれたりして、私って晴れ女なんだ！って自信に繋がりましたね笑。海辺に撮影しに行くよって連れていかれた場所が崖？みたいな所で人生で初めての経験で楽しかったです。その時来てた水着も普段は自分で選ばないようなスケスケのワンピースタイプの水着で新鮮でした！！あと枯葉の上に寝転んだりして自然と一体化した気分でした
ーー#ババババンビ のラストライブも近くなってきましたが、最後の瞬間までどう過ごしていきたいですか？
3/28に解散ライブを控えてて、寂しさももちろんあるんですけど、それよりも楽しみたいなって気持ちがいっぱいです。ずっと先の未来で今の思い出が私にとっての糧になると思ってるのでその時のために、今はひたすら、楽しむ！やりきる！丁寧に！をモットーにしてます！！
ーー最後に一言お願いします！
#ババババンビ の神南りなとして、アイドルの私を沢山堪能してください!!