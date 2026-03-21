パドレス戦で5回3安打無失点、7三振を奪った

ドジャースの山本由伸投手は20日（日本時間21日）、アリゾナ州グレンデールで行われたパドレスとのオープン戦で先発し、5回3安打無失点と好投した。7三振を奪い、2年連続で開幕投手を務める26日（同27日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦へ順調な仕上がりを見せた。

格の違いを見せた。初回は3者連続空振り三振の立ち上がり。2回は連打とパスボールで1死二、三塁としたが、2者連続で空振り三振に仕留めた。3回は2三振を奪い、4回は遊ゴロ併殺打に抑えるなど3人で片付けた。5回も三ゴロ併殺打で締めた。場内は拍手喝采だった。

最速97.4マイル（約156.8キロ）。決め球のスプリット、カーブも決まり、ピンチもピンチと感じさせない安定感だった。5回68球（ストライク44球）を投げ、7奪三振1四球、3安打無失点だった。

山本は侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場。14日（同15日）の準々決勝・ベネズエラ戦で4回4安打2失点と粘りの投球を見せた。チーム合流後初登板で、上々の奪三振ショーを見せた。（Full-Count編集部）