µÆÃÓÍºÀ±¡Ö²ù¤·¤µ¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡½é¤ÎWBC¤ÏÌµÇ°¤Î¥Ù¥¹¥È8¡Ä¸«¿ø¤¨¤ë¡È½©¤ÎÂçÉñÂæ¡É
WBC¤Ï´Ú¹ñÀï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀï¤ËÅÐÈÄ
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ ¡¼ ¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥¢¥ê¥¾¥Ê¡Ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢4²ó2/3¤ò2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢2»°¿¶¤Ç¸òÂå¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï½é²ó¤ËÃæ±Û¤¨¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¡¢2²ó°Ê¹ß¤ÏÀ©µå¤òÍð¤·¤Æ3»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5²ó2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹ßÈÄ¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö³«ËëÁ°ºÇ¸å¤Î¼ÂÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¼ý³Ï¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤µå¼ï¡×¤ò»î¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀèÆü¤Þ¤ÇÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆWBC¤Ë»²²Ã¡£¤½¤ÎºÝ¡¢»ø¥Ê¥¤¥ó¤¬¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂ¿Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿·¤¿¤Êµå¼ï¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ë¤È¤Ã¤ÆWBC¤Ï¼«¿È½é¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7Æü¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°¡¦´Ú¹ñÀï¤Ç¤Ï½é²ó¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î3¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¡¢3²ó6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ4Ã¥»°¿¶¡£14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡¡¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀï¤Ç¤Ï9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢1²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ1Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬½à¡¹·è¾¡¤È¤¤¤¦Æ»È¾¤Ð¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤µ¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿µÆÃÓ¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¡Ö¤¿¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤â¤¦»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ò½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤¢¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦áã¤ì¤ëÅ¸³«¤ÇÌîµå¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½©¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤¿WBC¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Éé¤±¤ë¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£WBC¤Ç¹ñ¤ÎÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ØÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦Âç²ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£´ÊÃ±¤Ë¤É¤Î»î¹ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£ºÇ¸å¤ÎÉé¤±Êý¤È¤«¤â¡¢¡ØÌîµå¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ê¡¢¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½¼¼Â´¶¤âÆÀ¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë