グラドル橋本梨菜、10年続けた日本一黒いグラドル引退理由を告白
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season５』の#11を３月17日（火）よる11時より放送した。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
３月17日（火）放送の#11では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第７弾を放送。
スタジオゲストにはグラビアアイドル・橋本梨菜と真島なおみを迎えトークを展開。SNSで投稿されるたびに話題を呼ぶ橋本のグラビア写真が公開され、さらば青春の光・森田も「グラビアってすごいよな……」と絶賛。そこでニューヨーク・屋敷が「グラビアをやっていて大変なことはありますか？」と質問すると、橋本は「“日本一黒いグラドル”を10年続けたんですけど、めっちゃ大変」と苦労を告白。肌の黒さを維持するため「日サロには行かないので、日帰りでグアムに行ったりとか」「事務所から飛行機のチケットだけ送られてきて……」と、日焼けのために超過酷な生活を送っていたことを明かし、屋敷も「それ10年は疲れますよ」と同情。橋本は「大変すぎて、辞めました」と“日本一黒いグラドル”引退の意外な理由を語り、スタジオを驚かせた。
続いて、“令和の愛人”のキャッチコピーで人気を集める真島は、ファンが撮影会で撮ったというグラビア写真を公開。「これ私服です」と明かす真島の際どい服装に、さらば青春の光・東ブクロは「これで街歩くの？」と困惑し、森田も「AIみたい」とビックリ。さらに、真島が山本裕典との“怪しい過去”を暴露する場面も。山本との面識について聞かれた真島は、「遥か昔に……」と切り出し、「女友だちに呼ばれて行ったら、六本木のバーにいらっしゃった」と過去に遭遇していたことを明かす。森田が「一番ヤバかった時じゃない？」とツッコむ中、真島は「ウェーイみたいな感じで乾杯はしたと思いますけど、特に関わりはないです」と説明。「口説かれたとかもない？」という質問には「なかったと思う」と返答しましたが、MC陣から一斉に「怪しいねぇ」と疑いの目を向けられ大盛り上がり。
番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」第３弾を放送。ギャルたちから選ばれなかった男性メンバー２名が脱落する残酷な幕開けから、同じ男性をめぐってギャルたちの間でバチバチの攻防戦が繰り広げられるなど、波乱の展開に。次回“運命の告白”を目前に、ギャルたちの恋が急加速した。
スタジオでは、AKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカをゲストに迎え、「好きになりかけた男性の言動で冷めたこと」という話題に。「大人数で会った時に、いいなと思った男性がご飯に誘ってくれた」と切り出した入山は、「いろいろ喋ってたら、『俺彼女がいて』って言われて、『俺ポリアモリーなんだよね』と言われた」と明かす。MC陣が「ポリアモリーとは？」と疑問を浮かべると、入山は「彼女の了承も得て、複数人パートナーを作る人」と説明。しかし、その男性は入山が「ご飯行くなら彼女に伝えるの？」と聞いたところ、「それは言わない」と答えたといい、入山は「それはただの浮気」とバッサリ斬り捨てたという経験を明かした。
一方、今井が「うわ！蛙化！」と語った“男性に冷めた瞬間”にスタジオ一同爆笑の展開も。東ブクロが「小学生やんけ！」とツッコミを入れた今井のエピソードとは？本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
また、３月17日（火）夜７時より番組初となるリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』を開催。本イベントの模様は、「ABEMA PPV」にて４月16日（木） 夜11時59分まで見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
スタジオゲストにはグラビアアイドル・橋本梨菜と真島なおみを迎えトークを展開。SNSで投稿されるたびに話題を呼ぶ橋本のグラビア写真が公開され、さらば青春の光・森田も「グラビアってすごいよな……」と絶賛。そこでニューヨーク・屋敷が「グラビアをやっていて大変なことはありますか？」と質問すると、橋本は「“日本一黒いグラドル”を10年続けたんですけど、めっちゃ大変」と苦労を告白。肌の黒さを維持するため「日サロには行かないので、日帰りでグアムに行ったりとか」「事務所から飛行機のチケットだけ送られてきて……」と、日焼けのために超過酷な生活を送っていたことを明かし、屋敷も「それ10年は疲れますよ」と同情。橋本は「大変すぎて、辞めました」と“日本一黒いグラドル”引退の意外な理由を語り、スタジオを驚かせた。
続いて、“令和の愛人”のキャッチコピーで人気を集める真島は、ファンが撮影会で撮ったというグラビア写真を公開。「これ私服です」と明かす真島の際どい服装に、さらば青春の光・東ブクロは「これで街歩くの？」と困惑し、森田も「AIみたい」とビックリ。さらに、真島が山本裕典との“怪しい過去”を暴露する場面も。山本との面識について聞かれた真島は、「遥か昔に……」と切り出し、「女友だちに呼ばれて行ったら、六本木のバーにいらっしゃった」と過去に遭遇していたことを明かす。森田が「一番ヤバかった時じゃない？」とツッコむ中、真島は「ウェーイみたいな感じで乾杯はしたと思いますけど、特に関わりはないです」と説明。「口説かれたとかもない？」という質問には「なかったと思う」と返答しましたが、MC陣から一斉に「怪しいねぇ」と疑いの目を向けられ大盛り上がり。
番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」第３弾を放送。ギャルたちから選ばれなかった男性メンバー２名が脱落する残酷な幕開けから、同じ男性をめぐってギャルたちの間でバチバチの攻防戦が繰り広げられるなど、波乱の展開に。次回“運命の告白”を目前に、ギャルたちの恋が急加速した。
スタジオでは、AKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカをゲストに迎え、「好きになりかけた男性の言動で冷めたこと」という話題に。「大人数で会った時に、いいなと思った男性がご飯に誘ってくれた」と切り出した入山は、「いろいろ喋ってたら、『俺彼女がいて』って言われて、『俺ポリアモリーなんだよね』と言われた」と明かす。MC陣が「ポリアモリーとは？」と疑問を浮かべると、入山は「彼女の了承も得て、複数人パートナーを作る人」と説明。しかし、その男性は入山が「ご飯行くなら彼女に伝えるの？」と聞いたところ、「それは言わない」と答えたといい、入山は「それはただの浮気」とバッサリ斬り捨てたという経験を明かした。
一方、今井が「うわ！蛙化！」と語った“男性に冷めた瞬間”にスタジオ一同爆笑の展開も。東ブクロが「小学生やんけ！」とツッコミを入れた今井のエピソードとは？本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
また、３月17日（火）夜７時より番組初となるリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』を開催。本イベントの模様は、「ABEMA PPV」にて４月16日（木） 夜11時59分まで見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.