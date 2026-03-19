朝日新聞（電子版）は3月10日、「フキハラで部下100人超の警視正処分 『萎縮させた』警視庁が認定」との記事を配信、《職場で不機嫌な態度を取り、部下の勤務環境を悪化させたとして、警視庁が、署長や本部の課長を務めた警視正の男性（60）を警務部長注意とする処分にしたことがわかった》と報じた。（全3回の第1回）

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【写真を見る】過剰な接触、アルコールの強要に涙する女性社員も…フキハラだけじゃない職場でのハラスメントの実態

担当記者は「調査の発端は、『パワハラ被害に遭っている人がいる』と複数の訴えが警視庁や警察庁に寄せられたことでした」と言う。

「警視庁が聞き取りを実施すると、『男性に反論すると不機嫌になる』、『一方的で、意見具申ができない』など切実な悲鳴が上がったそうです。その一方で明確に『パワハラの被害を受けた』と証言した人は現れず、中には『指摘や指示はもっともだった』と仕事内容を評価する意見もありました。警視庁は男性が良好な職場環境を整える立場にあったにもかかわらず、不機嫌な態度で萎縮させたと『不機嫌ハラスメント』を認定し、処分を下しました。男性は退職しましたが、処分とは無関係な『事実上の定年退職』だと毎日新聞が報じています」（註）

ところが、Xなどネット上では今回の「フキハラ認定・処分」に批判的な意見が目立つのだ。いくつかポストをご紹介しよう。

“不機嫌”が職場に及ぼす悪影響とは（写真はイメージです）

《やたらとハラスメントにしてくるのもハラスメント》、《アホらしい…人間なんだから感情は出るでしょうよ》、《不機嫌になることもハラスメントって、日本人はどれだけ善人にならなあかんの？》、《こんな事まで処分対象とはやりすぎ。萎縮する部下の豆腐メンタル》、《もう、菩薩の様な上司しか認められないのか》──。

複数の“告発”という重要性

日本ハラスメント協会で代表理事を務める村嵜要氏は「SNS上では『これくらいのことでハラスメントだと認定されるのは間違っている、おかしい』との投稿が非常に多いですが、その気持ちは私もよく分かります」と言う。

「ひょっとすると『自分も不機嫌になった時、ハラスメント認定されたらどうしよう』という不安を感じて投稿している管理職の方もいるのではないでしょうか。ただ安心してほしいのは単なる不機嫌でハラスメント認定されることは基本的にありません。部長から怒られた課長が部署に戻り、思わず不機嫌な表情になったとか、部下の報告に課長の眉間に皺が寄ったとか、それぐらいでは処分の対象にはならないのです。そのことは警視正の男性が行っていたフキハラの内容を見れば分かります」

一人の“告発”からハラスメントが認定されることも珍しくないが、警視正の場合は懸念を示す複数の証言があった。それだけ警視正の態度を問題視していた部下が多かったことが推測できる。

継続性と反復性

「さらに注目したいのは期間の長さです。毎日新聞の報道によれば、2021年の9月から25年の9月まで、部下に不機嫌な態度で接し続けて職場の環境を悪化させたそうです。4年間にわたり、何度もフキハラを繰り返していたことが分かります。継続性や反復性はハラスメントの認定では重視されるポイントです。さらにフキハラの内容にも目を向けるべきでしょう。部下の報告を途中で遮り、反論すると不機嫌になる。部下の好き嫌いも激しく、職場では『警視正に嫌われたら終わり』という緊張感に包まれていました。『上司が思わずしかめっ面をした』とか『上司が思わず舌打ちをした』といった1回限りで継続性のない言動のレベルとは異なるのです」（同・村嵜氏）

フキハラが社会問題化するにつれ、上司は常に笑顔を浮かべていなければ処分されるということもない。あくまでも常識的な範囲に限るが、職場で喜怒哀楽の感情を表しても大丈夫なのだ。

第2回【“被害者を精神的に追い詰める”だけではない…「フキハラ」が職場を崩壊に追い込む“2つのリスク”を専門家が解説】では、フキハラの“原点”に迫る。何と日本社会が「パワハラは“悪”」と認定したことにより、皮肉にもフキハラが誕生してしまったという経緯について詳しくお伝えする──。

註：警視庁の警視正「フキハラ」で処分 意見すると不機嫌に、部下が萎縮（毎日新聞電子版：3月10日）

デイリー新潮編集部