【村木 厚子】「動機がないなら締め上げて作れ」…実際に日本で行われている、検察が「犯罪者」を作りあげる恐ろしい手法

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉に引き続き、村木厚子氏を襲ったマスコミの暴力的な取材の実態と、検察の恐るべき捜査手法について詳しくみていきます。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

マスコミの暴力的取材

「郵便不正事件」について私が初めて知ったのは、09年春のマスコミ報道です。

「凜の会」のC会長が郵便法違反で大阪地検特捜部に逮捕されたこと、同会が郵便料金割引制度を悪用して荒稼ぎしていたことなどが報じられました。厚労省発行の証明書の存在が明らかになると、私にも取材がありました。役所で証明書を発行すれば必ず稟議書や決裁文書が残るので、担当部署の社会参加推進室に確認したところ、何も残っていないとのことで、「凜の会」が証明書を偽造したのかと思っていました。

それだけに、5月に、2004年当時担当だったB係長が、問題の証明書について稟議書を偽造した疑いで逮捕されたという報道には仰天しました。その数日後には、厚労省が組織的に関与しているとの情報が流れ始め、元上司のAさんが家宅捜索を受けました。Aさんとは電話で、「何も記憶にないよね」と確認し合っていました。

ところが、その直後、当のAさんが「石井議員から証明書の発行を頼まれ、それを部下の村木に指示した」と検察に話していると報じられ、そのうちに、B係長が「村木課長に指示された」と話していると大きく報道されたのです。

メディアの関心は私に集中し、厚労省には記者やカメラマンが押し寄せました。一連の記事について質問を浴びせられても、こちらはまったく事情がわからないので答えようがなく、「書いた記者に聞いて下さい」と言いたい気持ちです。

彼らは立ち入り禁止区域にまで入り込み、私を待ち伏せしました。慌てて走って逃げましたが、心臓がバクバクして息もできず、手足がガタガタ震えました。記者たちに追いかけまわされて、自分の執務室にいることもできません。別の部屋に隠れて仕事をし、トイレに行くときはあたりを見回し、走ってトイレに駆け込むというありさまでした。

マスコミの取材は家にも来ます。自宅に帰るに帰れず、ホテルに泊まったり、一人暮らしをしていた長女のアパートに泊まったりするようになりました。

その頃の私は、雇用均等・児童家庭局長として、育児・介護休業法改正などに取り組んでいました。法案は衆議院で審議されていて、私が国会に出て行かないわけにはいきません。国会に行けば記者に取り囲まれ、議員からも事件について質問が出る。「問題になっている局長の答弁は受けられない」と言う議員もいて、法案についての質問がすべて舛添要一大臣に行ってしまうこともあり、とても心苦しい思いをしました。

他の職員は次々と検察に呼ばれているようなのに、私だけは呼ばれない。それでも報道では自分の名前が飛び交うという気味の悪い状態が続きます。ようやく大阪地検から呼び出しがあった時には、「これで話を聞いてもらえる」と、むしろホッとしたほどでした。

「動機がないなら締め上げて作れ」

09年6月14日、午前10時頃から大阪地検で任意の事情聴取を受けました。

担当の遠藤裕介検事から、「『凜の会』のC代表に会ったり、何か頼まれたりしたことはないか。証明書の発行について、政治家からの依頼や上司からの指示はなかったか、部下に指示をしなかったか。できあがった証明書を部下から受け取り、『凜の会』側に渡した事実はないか」と訊かれましたが、まったく記憶にないことばかりで、すべてに「ノー」と答えました。ただ、C会長については、「役所には大勢人が来るので、これまでに会った人を全員憶えている自信はありません。担当を紹介しただけなら、会っていたとしても憶えていない可能性もあります」と、誠実に答えました。

ところが、できあがった調書を見ると、「私はCさんに会ったことはありません。『凜の会』のことも知りません」と、完全に否定する文章になっているではありませんか。

「会ったとしても忘れていることもあり得ます」と何度説明しても、遠藤検事はどうしても直してくれず、「調書というのはそういうものですから」と言い放ちました。

あとでわかったことですが、検察は、すでに関係者から「村木とCが会っていた」という虚偽の調書を取っていました。「会っていない」と言い切る私の調書があれば、私のほうが嘘をついたことになり、逮捕する理由ができます。また、検察が「村木とCが会っていた」ことを示す証拠を裁判に出してきた場合、「村木の言うことはすべて信用できない」という印象をつくり出し、裁判官に悪いイメージを植え付けることもできるわけです。

この時の私は、まさかそんな「罠」が仕掛けられているとは思わず、遠藤検事に押し切られてしまいました。そして、その日の夕方、虚偽有印公文書作成・同行使の容疑で逮捕されたのです。稟議書の偽造容疑ですでに逮捕されていたB係長も、同じ容疑で再逮捕されました。

取調室で逮捕を告げられた時、家族の連絡先を訊かれたので、バッグの中の携帯電話を取り出し、電話番号を調べるふりをして、こっそり「たいほ」の3文字を打ち込んだメールを夫に送りました。漢字に変換する余裕など、ありませんでした。

検察内部では、Bさんを最初に逮捕した段階で「村木逮捕」を決めており、「村木には動機がないから、Bを勾留期間で締め上げて証拠(=調書)を作れ」ということになっていたようです。彼らにとっては、係長より課長、課長よりは部長と、より上のポジションにいる人を検挙するほうが手柄になります。本当は、私の上司だったAさんを逮捕し、そこから石井議員の検挙まで行きたかったはずですが、Aさんはすでに厚労省を退職していたので、たいした手柄にならないと思ったのか。石井さんは国家公安委員長などの要職を歴任した民主党の大物議員なので、怖かったのか、無理だと思ったのか。それはわかりませんが、「政治家がダメでも厚労省の現職局長を挙げれば手柄になる」と判断したのだと思います。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

【つづきを読む】ある日突然、身に覚えのない罪で逮捕され「164日間」も拘置…「有罪率99・9％」から生還した村木厚子氏が明かす、驚愕の刑事司法の実態