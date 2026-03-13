窪塚洋介×亀梨和也『外道の歌 SEASON2』新キャストにあの、池内博之ら 最新予告解禁 配信開始は4.9
窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演するドラマ『外道の歌 SEASON2』が、4月9日より第1話・第2話同時配信スタートすることが決定。追加キャストとして、あの、鈴木紗理奈、武井壮、池内博之の出演が発表されたほか、最新予告編、相関図も解禁。主題歌は前作に続きクリープハイプの「生レバ」となる。
【動画】強烈な新キャラクター続々登場！ ドラマ『外道の歌 SEASON2』最新予告
人気漫画を実写化した本作は、復讐（ふくしゅう）屋を営む男たちを描くクライムサスペンスドラマ。
SEASON2では、物語の構図を大きく揺るがす強烈な新キャラクターたちが登場。
あのは、演じる“ヘテロクロミア”の近野智夏。左右で色の異なる瞳を持ち、普段は左目に眼帯をしている謎多き人物だ。メイドカフェで働きながら「リケジョ」と自称するなどつかみどころのない言動を見せる一方で、キレ味鋭いアクションも。
鈴木紗理奈は、朝食会メンバーの佐藤として不気味な存在感を放つ。武井壮が演じるのは、“人体破壊マニア”藤原。常軌を逸した美意識のもと人体を破壊する危険人物で、圧倒的な身体能力を武器にした凄まじい暴力性を見せつけるキャラクターだ。
池内博之が演じるのは、カモ（窪塚）の幼なじみである桜内淳。カモの過去を知る人物として物語に大きく関わっていく。そして暗躍する“同一人格者”の國松が登場。詳細は未だ多くが明かされておらず、物語の鍵を握る謎の存在として描かれる。
予告映像は、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）の「1秒でも長く苦しんで、1秒でも早く死ね」という冷酷な一言から幕を開ける。
表向きは小さな古書店を営む2人の男。しかしその正体は、法の裁きを逃れた悪人に制裁を加える“復讐屋”。SEASON1に続き、復讐のため悪人に制裁を下していくカモと島田虎信ことトラ（亀梨）の姿が映し出され、今シーズンでも容赦のない裁きが下されていくことを予感させる。
さらに、復讐支援団体“朝食会”の不穏な動きも描かれる。長机を囲み会議を行う佐藤（鈴木）の姿などを捉えており、その存在感は一層強まり、東京支部・榎加世子（馬場ふみか）は「朝食会が保留にしてきた罪人を捕らえないといけない」と語る。水面下で進む巨大組織の思惑が、カモとトラの行動とどのように交錯していくのか？
また、新キャラクターの姿も垣間見える。薬を注射器から吸い上げ、眼帯を外して鏡を覗き込む“ヘテロクロミア”の近野智夏（あの）。メイドカフェで「こう見えて、ちぃたんリケジョなんです！」と鶴巻裕（溝端淳平）に無邪気に笑う姿の裏に潜む狂気が、不穏な空気を漂わせる。
“人体破壊マニア”藤原（武井）は、人気のない場所で警察官の腕をへし折るなど圧倒的な力を見せつけるほか、“ある一片”を手に取り「美しい」とつぶやく衝撃的なシーンも収められている。
さらに、カモの幼なじみである桜内淳（池内）も登場。古書店を訪れ「久しぶり！ たけちゃん」と親しげに声をかける桜内に対し、トラが思わず「たけちゃん？」と聞き返す場面も描かれており、カモの知られざる過去を匂わせる意味深なやり取りとなっている。
そして、最大の謎として浮かび上がるのが“同一人格者”の國松。「これは戦争だよ」とほくそ笑むその姿は、これまでの復讐劇をさらに大きな局面へと押し上げていくことを予感させる。國松を演じているのは一体誰なのか―。その正体は、配信で徐々に明かされていく。
さらに、SEASON1で復讐を果たすことができなかった園田夢二（森崎ウィン）も登場し、奈々子（南沙良）が「私にはこの2人が必要なんす」と緊迫の状況でカッターを向ける場面も映し出される。「お前の家族殺した犯人は絶対にぶっ殺したる」と話すトラの言葉からも、カモトラコンビの覚悟が伝わってくる。今シーズンでも激しいアクションと緊迫の展開が繰り広げられていく。
また本作の主題歌は、前作に続きクリープハイプの「生レバ」が続投。作品世界と強く結びついた楽曲が、再び物語を鮮烈に彩る。
そして、4月6日に都内某所にて、窪塚洋介、亀梨和也、南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、あのら主要キャストが一堂に会する配信記念イベントを開催することが決定。
さらに、3月19日18時からSEASON1の2話と3話の特別編集版のプレミア公開が決まった。同タイミングで「5分でわかるSEASON1ダイジェスト」の公開もスタートする。詳しくはDMM TVドラマ公式チャンネルにて。
DMM TVオリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』は、DMM TVにて4月9日より独占配信。
【動画】強烈な新キャラクター続々登場！ ドラマ『外道の歌 SEASON2』最新予告
人気漫画を実写化した本作は、復讐（ふくしゅう）屋を営む男たちを描くクライムサスペンスドラマ。
あのは、演じる“ヘテロクロミア”の近野智夏。左右で色の異なる瞳を持ち、普段は左目に眼帯をしている謎多き人物だ。メイドカフェで働きながら「リケジョ」と自称するなどつかみどころのない言動を見せる一方で、キレ味鋭いアクションも。
鈴木紗理奈は、朝食会メンバーの佐藤として不気味な存在感を放つ。武井壮が演じるのは、“人体破壊マニア”藤原。常軌を逸した美意識のもと人体を破壊する危険人物で、圧倒的な身体能力を武器にした凄まじい暴力性を見せつけるキャラクターだ。
池内博之が演じるのは、カモ（窪塚）の幼なじみである桜内淳。カモの過去を知る人物として物語に大きく関わっていく。そして暗躍する“同一人格者”の國松が登場。詳細は未だ多くが明かされておらず、物語の鍵を握る謎の存在として描かれる。
予告映像は、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）の「1秒でも長く苦しんで、1秒でも早く死ね」という冷酷な一言から幕を開ける。
表向きは小さな古書店を営む2人の男。しかしその正体は、法の裁きを逃れた悪人に制裁を加える“復讐屋”。SEASON1に続き、復讐のため悪人に制裁を下していくカモと島田虎信ことトラ（亀梨）の姿が映し出され、今シーズンでも容赦のない裁きが下されていくことを予感させる。
さらに、復讐支援団体“朝食会”の不穏な動きも描かれる。長机を囲み会議を行う佐藤（鈴木）の姿などを捉えており、その存在感は一層強まり、東京支部・榎加世子（馬場ふみか）は「朝食会が保留にしてきた罪人を捕らえないといけない」と語る。水面下で進む巨大組織の思惑が、カモとトラの行動とどのように交錯していくのか？
また、新キャラクターの姿も垣間見える。薬を注射器から吸い上げ、眼帯を外して鏡を覗き込む“ヘテロクロミア”の近野智夏（あの）。メイドカフェで「こう見えて、ちぃたんリケジョなんです！」と鶴巻裕（溝端淳平）に無邪気に笑う姿の裏に潜む狂気が、不穏な空気を漂わせる。
“人体破壊マニア”藤原（武井）は、人気のない場所で警察官の腕をへし折るなど圧倒的な力を見せつけるほか、“ある一片”を手に取り「美しい」とつぶやく衝撃的なシーンも収められている。
さらに、カモの幼なじみである桜内淳（池内）も登場。古書店を訪れ「久しぶり！ たけちゃん」と親しげに声をかける桜内に対し、トラが思わず「たけちゃん？」と聞き返す場面も描かれており、カモの知られざる過去を匂わせる意味深なやり取りとなっている。
そして、最大の謎として浮かび上がるのが“同一人格者”の國松。「これは戦争だよ」とほくそ笑むその姿は、これまでの復讐劇をさらに大きな局面へと押し上げていくことを予感させる。國松を演じているのは一体誰なのか―。その正体は、配信で徐々に明かされていく。
さらに、SEASON1で復讐を果たすことができなかった園田夢二（森崎ウィン）も登場し、奈々子（南沙良）が「私にはこの2人が必要なんす」と緊迫の状況でカッターを向ける場面も映し出される。「お前の家族殺した犯人は絶対にぶっ殺したる」と話すトラの言葉からも、カモトラコンビの覚悟が伝わってくる。今シーズンでも激しいアクションと緊迫の展開が繰り広げられていく。
また本作の主題歌は、前作に続きクリープハイプの「生レバ」が続投。作品世界と強く結びついた楽曲が、再び物語を鮮烈に彩る。
そして、4月6日に都内某所にて、窪塚洋介、亀梨和也、南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、あのら主要キャストが一堂に会する配信記念イベントを開催することが決定。
さらに、3月19日18時からSEASON1の2話と3話の特別編集版のプレミア公開が決まった。同タイミングで「5分でわかるSEASON1ダイジェスト」の公開もスタートする。詳しくはDMM TVドラマ公式チャンネルにて。
DMM TVオリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』は、DMM TVにて4月9日より独占配信。