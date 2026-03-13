ロッテの「雪見だいふく」公式「X」アカウントが、印刷して使えるシールの画像を投稿しています。

【画像】うわ…やばぁ… コチラが「雪見だいふく」のシールです！ かわいい！！（2枚）

「かわいい！」大反響に応えて、第2弾登場

公式アカウントは、「皆さまのお声を受けて！雪見だいふくシール第2弾、作ってみました」とコメント。投稿された写真には、ロゴや定番の「雪見だいふく」、ウサギのキャラクター「雪見うさぎ」、そしておなじみの“ピンク色のピック”のシールが写っています。

また、公式アカウントは「L版に印刷するとぴったりです！ 青い点線に沿って切り取って使ってください」とコメントし、シール用紙に印刷して使えるデザインの画像を投稿しています。

さらに公式アカウントは、「第1弾と組み合わせて使うとさらにかわいいです。今回は一部のシールにホログラムシートを重ねてみました」とコメント。前回の第1弾では、「生雪見だいふく」や「雪見だいふくPREMIUM贅沢（ぜいたく）きなこ」などの新商品もシール画像になっていました。

第1弾の投稿には、X上で「かわいい！」「ありがとうございます！」「親切」「優しい。好き」「レジンでぷっくりさせれば、今はやりのシールが作れる」と絶賛する声が多数上がりました。投稿は129万回以上表示され、1万8000件の「いいね」が寄せられる大反響となりました。

