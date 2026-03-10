3回無死一塁からクルーズの外角スライダーを右翼席へ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）は9日（日本時間10日）、ダイキンパークで行われた1次ラウンド・メキシコ戦で2試合ぶりとなる先制の2号2ランを放った。

「3番・右翼」で先発出場したジャッジの、3回無死一塁で迎えた第2打席だった。クルーズの外角スライダーにバットを合わせると、打球は逆方向に伸びて右翼席へと吸い込まれた。打球初速101.5マイル（約163.35キロ）、飛距離364フィート（約110.95メートル）角度30度だった。

さらに1死一、二塁からアンソニーが右中間席へ完璧な3ラン。過去に何度も苦戦を味わったメキシコ相手にこの回一挙5点を奪い取ると、球場は大歓声に包まれた。

ジャッジは初戦のブラジル戦で、米国代表初打席でアーチをかけた。初回1死二塁から西武右腕のボー・タカハシのスイーパーを振り抜き、打球速度106.3マイル（約171.1キロ）、飛距離405フィート（約123.4メートル）、角度25度の先制2ランを放っていた。

ジャッジは今大会がWBC初出場で、米国代表の主将を務める。プールCでは野球日本代表「侍ジャパン」がすでに1位でプールC突破を決めているが、米国が誇る主砲が、準々決勝進出へ打棒を炸裂させた。（Full-Count編集部）