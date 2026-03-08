お笑いタレントのヒコロヒー（36）が、8日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」に出演。若手時代の借金について明かした。

ヒコロヒーは上京後、借金の総額が500万に達したという。「ギャンブルでも酒でもなく、本当に生活費がこうなったって感じでしたね。家賃もそんな払えなくなったりとか」と説明。するとパーソナリティーの木村拓哉（53）から「タワマンとか？」と聞かれ、「違います。4万3000円の風呂なし」と答えた。

そして「ライブとかオーディションとかがあるとチケットノルマとかも当時ありましたし。急にバイト休まないととかなって。そんなにバイトばっかやってたらネタ考える時間も無くなるから。私の選択は貧乏でもいいから、とにかくネタ考える。ネタ考えてウケるネタを作るっていう方を選んでったんですよ。そんなこと言っても家賃もかかるし、電車賃もかかるし、いろいろやってたら10年ぐらいかけて500万までいったっていう感じでしたね」と打ち明けた。

バイトは最低限しかやらず月5万円ほど。ネジの検品とスナックで働いていたと明かした。スナックでのバイトは「お酒がタダで飲めるから…。お店に来るおじさまたちっていうよりも、ホステスの姉さんたちがすごくかわいがってくださったんです、当時。バイトなんでヘルプっていう役で付くんですけど。そしたら勝手にガンガン飲むから、それはお姉さんたちからしたらありがたいじゃないですか。それで、すごいかわいがってくださって、同伴とかアフターとか、いろんなとこ連れて行ってくださったりとか。いらなくなったお洋服くださったりとか。女芸人の先輩というより、ホステスのお姉さんたちの方がかわいがっていただいてた感じでしたね」と振り返った。