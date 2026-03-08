この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

黒字社長として知られる市ノ澤翔氏が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で、「信用金庫はこういったところを見て会社を評価します。」と題した動画を公開。金融機関、特に信用金庫が融資審査などで企業のどこを見て評価しているのかについて解説した。



市ノ澤氏は冒頭で、多くの経営者が「利益が出ているか（P/L）」を重視しがちだが、信用金庫などの金融機関は圧倒的に「B/S（貸借対照表）」を重要視していると断言した。評価の最重要ポイントは「自己資本（純資産）」である。自己資本とは、資本金に過去の利益の蓄積（内部留保）を加えたものであり、これが潤沢にあることは財務状態が良く、倒産しにくい会社であることを意味するからだ。



さらに、B/Sの「資産の部」の内訳も厳しくチェックされる。市ノ澤氏は、ここにお金を生まない資産、いわゆる「悪勘定」が含まれていると評価が著しく下がると指摘した。具体的には、社長に対する「貸付金」「立替金」「未収入金」などが該当する。金融機関は事業で利益を生み出すために資金を融資しているため、それが社長個人の生活費や贅沢品（高級車や別荘など）に流れていると判断されれば、「資金の私物化」と見なされ、融資対象としての評価は地に落ちるという。また、借金がある状態で株式投資など本業以外に資金を使うこともマイナス評価となる。



P/L（損益計算書）に関しては、本業の儲けである「営業利益」はもちろんのこと、最終的な「当期純利益」よりも「経常利益」が重要視されると解説。これは、信用金庫の評価システムにおいて、経常利益が主要なスコアリング項目となっているためだ。



市ノ澤氏は信用金庫との上手な付き合い方として、関係を断たずに継続することの重要性を強調した。信用金庫は出資者（顧客）の利益を最大化する相互扶助の側面が強く、日頃から定期的に試算表を提出するなどして信頼関係を築いておけば、業績悪化時にも支援を受けやすくなるという。最終的には、無駄な資産を処分し、本業で利益を出して自己資本を積み上げることで「決算書を磨く」ことが、融資を引き出すための最短ルートであると結論付けた。