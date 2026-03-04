インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは「ペットにしたい大型犬」ランキングを投票で募っています。2026年3月3日時点で集まった2432票でのランキングを紹介します。

3位は「ラブラドールレトリバー」でした。回答者からは「以前、家で飼っていましたが、やはり盲導犬として有名な犬種なだけあって、とても賢かったからです」「散歩の時におとなしく歩いてる犬を多く見るので、飼い主への信頼感も大きいように感じます」といった声が寄せられていました。

2位には「シベリアンハスキー」がランクイン。「ふわふわの淡い毛並みをずっとなでていたいです」「小型犬にほえることもあまりなく、どっしりとかまえていて、飼い主の前では人懐こくじゃれてくる、そんなギャップがかわいいです」などのコメントが見られました。

そして、1位は「ゴールデンレトリバー」でした。「ペットにするなら絶対にゴールデンレトリバーと言えるほど、人間に忠実で懐いてくれると聞いています。私のことをしっかりと愛してくれて、私も大切にすることができる存在となりそうです」「優しい性格の犬種なので、一緒に暮らすことでとても癒やされそう」などの回答が集まっていました。