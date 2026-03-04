ガーディアンズとのオープン戦で今季2度目の実戦登板

ドジャース・佐々木朗希投手が3日（日本時間4日）、アリゾナ州グッドイヤーで行われたガーディアンズ戦に先発登板。初回、2四球と安打で無死満塁のピンチを招くと満塁弾を浴びた。続く打者に四球を与えたところで1死も奪えず降板。特別ルールにより2回から再登板。2イニングを無失点に抑えた。

不安定な立ち上がりとなった。初回、先頭を四球で歩かせると、安打と四球で無死満塁のピンチを招いた。4番のカイル・マンザードには99.3マイル（約159.8キロ）を計測するなどストライク先行も、5球目のフォーシームを左中間スタンドに運ばれ満塁弾。次の打者に四球を与えたところで交代となった。23球のうちストライクはわずか8球と、制球に苦しんだ。

オープン戦の特別ルールにより、もう一度2回からマウンドへ。2回は三振を奪うなど3者凡退に抑えると、3回も走者を許さず3人でイニングを終えた。この日は2回0/3を投げて、2安打3四球で4失点。2つの三振を奪うも45球のうちストライクは21球と制球難が浮き彫りとなった。

2年目の今季、先発ローテーション入りを目指している佐々木は、2月中旬から実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板するなどして調整を重ねてきた。初の実戦となった2月25日（日本時間26日）のオープン戦は2回持たずに途中降板。1回1/3を投げて3安打2四球3失点、3奪三振だった。

佐々木は2024年オフに20球団による争奪戦の末にドジャースに移籍。メジャー1年目の昨季は、5月に右肩インピジメント症候群で負傷者リスト入りするなど怪我に苦しんだ。しかし、9月下旬に復帰するとリリーフとして躍動。ポストシーズンでは守護神も務め、9試合に登板して防御率0.84、3セーブでワールドシリーズ連覇に貢献した。シーズン成績は10試合の登板で1勝1敗、防御率4.46を残した。（Full-Count編集部）