掃除機をかけられる猫の様子に反響

YouTubeチャンネル「Krzysztof Smejlis」では、掃除機をかけられる猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「きれい好きでかわいい！」「まるで掃除機のCMのようだ」の声が続出しました。

【画像5枚】「掃除機好きすぎでしょ！」これが、吸われても“動じない猫”です！

「ズボッ」と吸われてリラックス？

注目を集めたのは「Bobo Cat Loves Being Vacuumed」という動画。ボボくんが気持ちよさそうにひなたぼっこをしていると、掃除機の音が聞こえてきました。その瞬間起き上がったボボくんは、辺りを見回します。

掃除機での毛づくろいが始まりました。おなか周りの毛を吸われながら、ボボくんは嫌がることもなくとてもリラックスしています。ちょっとリラックスしすぎじゃないでしょうか？

しっかりと毛をとるために、掃除機をぐっと押し付けて「ズボッ」「ズボッ」と吸い取る飼い主さん。それでもボボくんは全く動じません。

今度は場所を変えて、背中の毛を吸い取ってもらうボボくん。「ちゃんときれいにしてニャ〜」という声が聞こえてきそうですね。

最後に、足の裏も忘れずにしっかりとケアしましょう。飼い主さんに頭をなでられて、ボボくんも満足げです。

掃除機をかけられるボボくんを見た視聴者からは、「なんて清潔できれい好きなんだ」「とってもかわいくて幸せそう」「うちの猫は嫌がるのに賢い！」といった声が寄せられていました。なんとも気持ちよさそうなボボくんのリラックスタイムをご覧ください。