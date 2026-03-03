森久保祥太郎、川島零士の役作りに驚愕＆癖強声優としての流儀も熱弁
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて２月27日（金）夜９時より『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#77を生放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
今回はスタジオゲストに波多野翔を迎え、新作アニメ情報をたっぷりとお届けしたほか、番組が２人のアニメ関係者をカップリングし、食事をしながらトークを繰り広げる「カプカプトーク」のコーナーにて声優・森久保祥太郎と川島零士の熱い対談をお届け。
まず、現在「ABEMA」にて毎週土曜日25時から配信中で、今回のゲスト・波多野翔が大人気アイドル・福原多聞役を務めるアニメ『多聞くん今どっち!?』を特集。そして「カプカプトーク」では、森久保祥太郎と川島零士の対談の前編をお届け。２人の出会いは2019年頃、藤原啓治さんが立ち上げた朗読劇「ほし×こえ」の東大阪公演。当時まだ駆け出しでスタッフとして参加していた川島が打ち上げの席で「（先行きに）焦っています」と打ち明けたところ、森久保から「焦っていいんだよ、今焦らなくてどうすんの？」と背中を押されたエピソードを披露。さらに「呼吸や心拍数で感情を表現する」という森久保の芝居の持論に、当時の川島は深く感銘を受けたと言う。
その後、アニメ『聖者無双〜サラリーマン、異世界で生き残るために歩む道〜』で初共演を果たした２人。しかし当時はコロナ禍で別録りだったこともあり、森久保は当時の川島について「正直に言うけど、あの時は『頑張ってんなぁ』とは思ったけど、あんま興味なかった（笑）」とまさかの本音を告白。しかし、ここ半年ほどで現場での共演が重なると評価は一変。「零士の芝居を見ていてめっちゃ興味が湧いた。セオリーからちょっと角度を外して、予想をいいラインで裏切ってくる。俺もそれなの」と自身のお芝居のアプローチと重なる部分があると絶賛。
さらに川島は初めて主演を務めた『不滅のあなたへ』の際、「新人の時にやれることは時間をかけることしかない」と、A４ノート17冊分にも及ぶ緻密な役作りをしていたことを明かすと、森久保は「好きー！そういうの好き。やっぱやってんだね、だからだ。伝わってるよ、努力が」と感激。「なんでもっと早くこの子を知ろうと思わなかったんだってくらい、今は好き」と後輩への愛を爆発させた。
さらに話題は、森久保の「癖強声優」としての流儀へ。森久保は「奇をてらっているわけではなく、シンプルなことをやりたい。普通の『おはよう』でも、100人いたら98人がやるものではなく、99人目、100人目をやる。それが生きてきたフィルターを通るから個性に繋がる」と持論を展開。川島から「『邪魔だなこの癖』と苦労したことはあるか」と尋ねられると、森久保は「求められるストライクゾーンが限定されてきている感覚はある」と本音を吐露しつつも、過去に先輩声優の大塚芳忠に「癖のある声優って言われるんですけど……」と話した際、被り気味に「癖はいいぞ」と言われて救われたというエピソードを披露。「俺はお前も『癖はいいぞ』の一派だと思っている。期待してるよ」と川島に熱いエールを送った。
