独自の空間サウンド！ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「JBL Tune 780NC」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「JBL Tune 780NC」を2026年3月13日（金）よりJBLオンラインストア、JBL公式楽天市場店、JBL公式Yahoo!店およびAmazon JBL公式ストアにて限定発売する。※1全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得した。
■より没入感の高いリスニング体験を実現
本モデルは、従来モデルから大幅に進化したリアルタイム補正機能付きノイズキャンセリングを新たに搭載し、さらにJBL空間サウンドに対応したことで、より没入感の高いリスニング体験を実現した。40mm径ドライバーによる豊かな JBL Pure Bassサウンドに加え、Personi‑Fi 3.0による個々の聴覚特性に最適化されたサウンド調整も可能だ。さらに、2基のビームフォーミングマイクにより、オンライン会議や通話でもクリアな音声をお届けする。
加えて、最新のLEオーディオおよびAuracastレシーバーにも対応。最大76時間の連続再生※2が可能なほか、5分の充電で約5時間使用できる急速充電にも対応し、ストレスフリーで使用できる。また、最大2台のBluetoothデバイスに同時接続ができるマルチポイント接続にも対応。専用アプリ「JBL Headphones」を使用することでEQ調整をはじめとした多彩なパーソナライズ設定を行うことができ、日常の使い勝手をさらに高める。
※2充電・再生時間は使用環境により異なる。
デザイン面では、メタリック仕上げのヒンジやエンボスロゴを採用し、耐久性と高級感を両立。カラーバリエーションは、定番のブラックとホワイトに加え、ブルー、ラベンダーを揃えた全4色展開でライフスタイルやファッションに合わせて選択できる。
■発売記念キャンペーン
期間内に対象店舗にて「Tune 780NC」を予約注文いただくことで、JBLロゴ入りヘッドホンスタンドなどをプレゼントする。
＜予約キャンペーン＞
期間：2026年3月3日（火）〜3月12日（木）予約分まで
内容：
・JBLオンラインストアで、「Tune 780NC」1個の予約につきJBLロゴ入りヘッドホンスタンドを1台プレゼント
・Amazon店で、15%分のポイントを付与
・楽天市場店とYahoo!店で15%分のポイントを付与、さらに「Tune 780NC」1個の予約につきJBLロゴ入りヘッドホンスタンドを1台プレゼント
キャンペーン対象店舗：
・JBLオンラインストア https://jp.jbl.com/TUNE780NC.html
・Amazon JBL公式ストア https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLYZ42B3
・JBL楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/jblstore/tune-780nc/
・JBL Yahoo!店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/tune-780nc.html
