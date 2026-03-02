◇WBC強化試合 オリックス4−3日本(2日、京セラドーム)

オリックスが強化試合で日本代表を4−3で下しました。

初回、先発の寺西成騎投手が2番に入った大谷翔平選手に6球オールストレートで真っ向勝負。レフトフライに打ち取るなど、2年目の23歳が堂々たる投球で3者凡退に抑えます。

直後の攻撃では菊池雄星投手を攻めて、杉本裕太郎選手や森友哉選手のタイムリーで2点を先制。さらに相手の守備のミスも絡みいきなり3点を奪います。

援護を受けた寺西投手は、2回も2つの三振を含む3者凡退。強力な上位打線を完璧に抑えます。

2番手の田嶋大樹投手も4回には大谷選手から三振を奪うなど、2回無失点。4回まで侍ジャパンに安打を許しません。しかし5回、九里亜蓮投手が5番に入った吉田正尚選手に一発を浴び、1点を返されました。

それでも直後の攻撃では、麦谷祐介選手が種市篤暉投手からタイムリーを放ち、すぐさま得点。4−1で5回を終えます。