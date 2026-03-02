のん、美ウエスト際立つ大胆カッティングなモードコーデ
俳優・アーティストののんが２日までにオフィシャルブログを更新。大胆なウエストカッティングが際立つブラックコーデにロングコートを羽織ったモードな姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
イタリア・ミラノで開催されたファッションブランド「MaxMara」新作コレクションショーを訪れたのん。２月27日、「今年も」と題してブログを更新すると、「力強いシルエットに幻想的な要素を落とし込んだ美しいコート」と自身が着ているMaxMaraのコートについて触れ、「MaxMaraの服はどこまでも歩いていけるようなパワーを感じさせてくれる」とブランドへの思いを語った。
ブラックのハイネックトップスにタイトなロングスカートを合わせた洗練されたスタイルに、立体感のある淡いカラーのロングコートを羽織ったモードな装い。ウエスト部分の大胆なカッティングがシャープな印象を際立たせ、引き締まったウエスト・スタイルの良さが際立つコーディネートとなっていて、サングラスをかけたクールな姿や、光と影が交差する空間で壁にもたれながら凛とした表情を見せるショットなど複数枚公開。
のんは「MaxMaraFWのミラノコレクションは歴史とモダニティをテーマに、現代のリアリティと融合させた軽やかなデザインが印象的で、心がわし掴みにされました」と感想をつづり、ハッシュタグに「#MaxMara」「#MaxMaraFW26」と添えてブログを締めくくった。
この投稿にファンから「めっちゃクール」「カッコいい〜」「最高」「おなか見せコーデかっこいい」「とても素敵」「白黒のシンプルでも美しさに心が奪われました」 「キラキラしてて最高」「見た瞬間うゎスゴイ！」「絶句」「セクシーでカッコイイ」「Max にオーラ全開」「まさに魅惑的」「可愛らしく、セクシーでカッコいいのんちゃん」「完全に心を奪われる」「目元強めのメイクがめちゃくちゃ可愛いくて格好いい」「最高にきれい！！！」「 So cool！」などの声が寄せられている。
