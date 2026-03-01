お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が28日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。海外ロケで最もヤバかった食事を明かした。

“珍獣ハンター”として日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」で日々国内外のロケに参加しているイモト。これまでに「122か国」を訪れたという。

島崎和歌子は「食事は大丈夫なんですか？世界各国」と質問すると、「やばいのもありますね」とイモト。「私1回、本当に驚いたのは、ジンバブエかどっかで食べた、市場で売ってるんですけど、土」と明かした。

スタジオが「え？」「土？」と動揺する中、イモトは「土が売ってるんです、普通に。食べるんですよ」とサラリ。「それはなぜかって言うと、妊婦さんとかがミネラルを取るために、サプリメント代わりに土を食べて、お薬として食べるんですって」とした。

MCの加藤浩次は「土にお金払うの？」と聞くと、イモトは「はい」とうなづき、「子供の頃、砂場でちょっと入って、あーってなるような感じの味ですね、まさにジャリッとした」と話した。

加藤は「飲み込んだ？」と興味津々。イモトは「飲み込みました。で吐きそうになりました」と苦笑した。