フラット35「1.2億円」解禁が告げる《官製バブル》を味方につける”資産形成の新戦略”

数千万円から億の資産を築く“最後のチャンス”

世間がM-1グランプリの話題や帰省ラッシュ、あるいは新NISAの積立設定の見直しなどで慌ただしく過ごしている2025年の年末、政府から住宅ローンに関する重大な発表が立て続けに行われた。

新聞やテレビのニュースでは、「住宅ローン減税、2030年まで延長」「子育て世帯への支援拡充」といった、一見すると耳触りのよい見出しがみられた。

コメンテーターたちも「これで若い世代も家を買いやすくなる」「政府の子育て支援の本気度がうかがえる」と、一様に歓迎ムードを漂わせている。

確かに今、不動産市場は活況だ。

「数年前に買ったタワマンが値上がりして、売却益だけで数千万円抜いた」「含み益が億を超えた」などと景気のいい話がSNSや港区界隈では飛び交っている。

「新築マンションを買えば、誰でも勝てる」。そんな“神話”が信じられるのも無理はない状況だ。

だが、不動産鑑定士であり、YouTubeチャンネル『小原正徳の不動産アカデミー＠YouTubeキャンパス』を運営する小原正徳氏の見解は、世間の楽観論とも、あるいは単なる悲観論とも異なる。

「今回の政府の施策は、高騰しすぎたマンション価格に後追いする形で、ローン枠や減税を無理やり拡充させたものです。これが実需による価格の下支えとなることで、ただでさえ高い不動産価格をさらに押し上げる、いわば“官製バブル”とも言える状況を作り出しかねません。しかし、実需の購入者にとっては、うまくこの波に乗ることができれば、住宅を通じて数千万円から億という資産を築くチャンスが広がったとも言えるでしょう」（小原氏、以下「」も）

一連の発表を深く読み解くと、そこには市場の高騰を逆手に取り、資産形成を加速させるためのヒントが隠されている。

前編記事『2026年、日本で「住宅ローン破綻」が急増する…関係者が恐れる「官製バブル」崩壊の《最悪シナリオ》』に続き、本記事では、官製バブルを味方につける“資産形成の新戦略”について、小原氏の解説をお届けします。

高騰する市場に必死に追随する政策

多くの日本人は、いまだに強い「新築信仰」を持っている。「やっぱり新しい家は気持ちいい」「最新の耐震基準だから安心」と考えて、高額な新築マンションの契約書にハンコを押す。

これまではそれで正解だったかもしれない。しかし、これからのフェーズは、高騰し続ける価格と、それを支える政府の施策をどう利用するかが鍵となる。小原氏は今の動きを「高騰した市場を維持するための、なりふり構わぬ下支え」と分析する。

「今回の政府発表を冷静に分析すれば、国が『価格高騰に追いつけなくなった実需層を、融資枠の拡大などで無理やり市場に引き留めようとしている』ことが読み取れます。この価格の下支えが効いているうちに優良な物件を確保できれば、一般のサラリーマン世帯でも住宅を強力な資産形成のツールに変えることができるでしょう」

今回の「住宅ローン減税」の改正内容を見てみると、一般的には「期間延長」ばかりが報じられているが、中身をよくみてほしい。これまで冷遇されていた中古住宅への待遇が新築と同等に拡充したのだ。

改めて、政府が打ち出した「3つの矢」を紹介する。

第一に、住宅ローン減税の大幅拡充。適用期限を2030年まで延長し、かつ中古住宅の控除期間を新築並みの13年へと優遇する措置だ。

第二に、残価設定型住宅ローン（残クレ）への公的支援。将来の資産価値下落リスクを、税金を使った保険で国が穴埋めする仕組みである。

そして第三に、フラット35の融資限度額引き上げ。従来の8000万円から、一気に1.5倍となる1億2000万円へ拡大された。

中古の控除期間は従来の10年から、新築と同様の13年へ延長。借入限度額も、認定住宅等であれば3500万円（子育て世帯は4500万円）まで引き上げられた。さらに40平方メートル以上の物件も対象になり、単身者やDINKsも使いやすくなっている。

「政府は、『高くなりすぎた新築だけでなく、中古市場も活性化させなければ、実需層が住宅を購入できない』と判断したのでしょう。結果として、中古住宅のローン拡充は市場全体の流動性を高め、さらなる価格上昇のエネルギー源となります。これまで『新築偏重気味』だった市場が、より広範囲な『資産価値重視』の市場へと移行しようとしているのです」

しかし、この「官製バブル」とも言える波に乗るには、これまで以上に物件選定に慎重を期す必要があるという。

8000万円→1.2億円解禁で始まる「住宅による資産形成」の二極化

前編記事でも述べた通り、長期固定金利の代名詞「フラット35」の融資上限額が、従来の8000万円から一気に1.5倍の「1億2000万円」へと引き上げられた。これも見逃せない。

おりしも東京23区内の中古マンションの平均価格が、1億2000万円を超えたという報道も聞かれた。

「借入枠が増えて選択肢が広がる」と無邪気に喜ぶ声もあるが、その裏には「価格高騰への追随」という現実がある。

「これは、政府が『都心のマンション価格高騰を認め、それに合わせて融資の物差しを伸ばした』動きです。これによって、世帯年収1500万円〜2000万円クラスのパワーカップルが、さらに一段高い物件を狙える環境が整いました。この流れをうまく捉え、価値の落ちにくいエリアを選定できれば、住宅を使って億単位の資産を構築することも決して夢ではありません」

ここで注意すべきは、「ペアローン」のリスクだと小原氏は言う。1億2000万円の借り入れは、夫婦2人の収入を合算しなければ届かないケースも多い。

「夫婦で1億2000万円の借金を背負う。これは大きな賭けですが、住宅を『消費』ではなく『投資・資産』と捉えるならば、国が用意したこの巨大なレバレッジを活用しない手はありません。ただし、バブル的な側面がある以上、いつか崩壊する可能性も否めません。物件選定は慎重を期し、万が一の際にも“ババ”を引かないような出口戦略を最初から描いておくべきです」

1億2000万円まで借りられる層が参入してくることで、都心の一等地や人気エリアの価格はさらに維持・上昇するだろう。

「『買える人』と『買えない人』の断絶。しかし、このタイミングで賢く『買える側』に回ることができれば、官製バブルが作り出す資産上昇の恩恵を最大化できるはずです。この施策は、住宅を通じた格差社会を生き抜くための、大きなチャンスなのです」

「最後のババ」を引かないための生存戦略

そして、この「官製バブル」の中で無視できない最大のリスクファクターが「金利」だ。

2025年以降、日銀は金融正常化へ向けて舵を切っており、金利のある世界が戻ってきている。多くの人が利用する変動金利は、政策金利の影響をダイレクトに受ける。

「ですが、もし1億2000万円の借入直後に金利が上がっても、その物件が確かな資産価値を持っていれば物価上昇に伴って価格は上昇しているはずで、売却や住み替えで対応可能です。今の市場環境を『ただのバブル』と切り捨てるのではなく、政府の下支えがあるうちに、いかに賢く資産を積み上げるか。その視点を持てる人だけが、次の時代に残ることができます」

バブルの足音は、常に市場の過熱感にかき消されて聞こえないものだ。では、個人はどう動くべきなのか。

「まず、（前編記事で解説の）残クレのような『借金の先送り』に依存しすぎず、あくまで自分のライフプランに基づいた堅実な物件選定を行うことが大前提です」と小原氏。

ここで、見落としてはならない本質的なリスクがある。

「官製バブルの渦中にある今は、都心部を中心に、エリアや物件の質を問わず、あらゆるセクションの価格が一様に押し上げられている状態です。『どこを買っても上がっている』という体感は、まさにバブルの典型的な傾向に他なりません」

問題は、その後だ。バブルが崩壊したとき、すべての物件が同じように下落するわけではない。価格を踏みとどまる物件と、大きく値を崩す物件に、くっきり分かれる。

「その差を生むのは、結局のところ『どこにあるか』と『どんな物件か』です。例えば、住みたい人が多いエリアか（実需）、駅や都心へのアクセスがよいか（交通利便性）、人口が増えているか減っているか（人口動態）。さらに、同じような物件が容易に増えないかといった代わりがききにくい希少性や、管理が行き届いているかといった“物件そのものの条件”が、最後の決め手になります」

つまり今の市場では、上がっているから正解とは言えない。バブルの波に乗りながらも、崩壊後も価値を保てる物件かどうかを冷静に見極める眼こそが、最終的な勝敗を分けるのだ。

「『みんなが買っているから』という空気に流されず、バブルが終わった後の姿を先読みして淡々と計算できる人間だけが、資産を守り、増やしていけるのです」

「知らなかった」では済まされない時代。上昇局面では誰もが勝者に見える。だからこそ、その熱狂の中にいる今こそ、冷静な眼で物件の本質的な価値を問い直すことが必要だ。

正しい知識と見極める眼をもって、この「官製バブル」を味方につける--。それが結果的に、あなたと家族の暮らしと資産を長く守る、最強の盾になるのだろう。

