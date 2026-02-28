宿泊時にやるとホテル側に迷惑をかける行為について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【画像で見る】「えっ…そんな客いるの！？」 これがホテル宿泊時にやってはいけない“NG行為“です！

公式TikTokアカウントは「ホテルスタッフが思う実はやってほしくない2選」というタイトルの動画を公開。

この動画では、スタッフが「チェックアウトの時間を過ぎてもゆっくりしている」「大量に忘れ物をする」の2つをNG行為として紹介しています。チェックアウトの時間が遅れたり、忘れ物があったりすると、客室内の清掃に支障を来す可能性があります。

この投稿に対し、SNS上では「分かる。急いでいると､そうなるよね」「ビジネスホテルってチェックアウト時間をオーバーしても追加料金を請求しないホテルもあるけど、オーバーしたら清掃員にも迷惑をかけるのだから請求しても良いと思います」などの声が上がっています。

ホテルをチェックアウトする際は、忘れ物がないか確認するとともに、決められた時間に部屋を出るようにしましょう。