自称スイーツハンターの「おいしいローカル部」筆者が今回教えたい“感動のお取り寄せ”は、山形で1918年創業のお菓子屋『株式会社山から』の「かみのやまシュー」です。

同社が運営する、かみのやま温泉駅前の『Ora da cacao ＆ chou（オラ ダ カカオ＆シュー）』では焼きたてを購入できますが、何といってもすごいのはお取り寄せの人気ぶり。ふるさと納税の返礼品としては、過去に最大半年待ちとなったこともあり、現在でも最大3か月待ちの発送が発生しているとのことです。

筆者も過去にふるさと納税の返礼品として注文したところ、到着まで半年待ちました。それでも翌年もリピートするほどの逸品。虜になるその魅力をお伝えします。

コクがあるのに軽やかな、とろとろクリームの秘密とは？

「上山秀アソート5個」2，100円。オリジナルの段ボールも可愛らしい

今回お取り寄せしたのは、人気の3種が入った詰め合わせ「上山秀アソート5個」。中でもぜひ食べてほしいのは、ベーシックなカスタード味です。

ゴツゴツとした山々をイメージしたクッキーシューを冷蔵庫で約6時間しっかり解凍し、割ってみると中からとろ～りカスタードがたっぷり。

特に筆者が感動したのは、生地の香ばしさと、コクがあるのにあっさりとしたクリームの軽やかさ。その秘密は、山形県産米「つや姫」の米粉を、生地にもカスタードにも使用していることにあります。

米粉を使うことで、生地はサックリと軽い食感に。カスタードは米粉で炊き、北海道産純生クリームのホイップを混ぜ合わせることで、つや姫のやさしい甘みとすっきりとした後味、そして純生クリームのコクが調和した独自の味わいを生み出しているそうです。

とろけるクリームを味わうなら完全解凍がオススメ。製造後急速冷凍することで解凍しても生地のサクサク感が失われにくい ［食楽web］

「かみのやまシュー」は凍ったままシューアイスとして楽しむことも可能。解凍時間によって生地のサクサク感とクリームの味わいが変わるため、自分好みの解凍具合を探すのも楽しいですよ。

山形素材を掛け合わせたフレーバーも

左「オラダ・カカオシュー」、右「アップルカスタード味」

店舗名を冠した「オラダ・カカオシュー」は、ベトナム産カカオを62％配合したチョコレートを、生地にもカスタードにも使用。山形県産牛乳と北海道産生クリームを合わせた特製チョコカスタードは、芳醇なカカオの香りを存分に楽しめます。

「アップルカスタード味」は、米粉を使った定番カスタードに、ダイスカットした上山市産ふじりんごをたっぷりと加えた、ほかにはない一品。りんごの食感とほどよい酸味がアクセントとなり、シューアイスとして味わえば爽やかな風味がより一層引き立ちます。

山形県産素材を生かし、地域の個性を表現したシュークリームは、山形土産にもぴったり。米粉ならではの軽やかな生地感と、独自配合のカスタードクリームの味わいは、待ってでも食べたくなる魅力があります。ぜひ一度、お取り寄せして確かめてみてはいかが。

（撮影・文◎あわchan）

●SHOP INFO

Ora da cacao ＆ chou（オラ ダ カカオ＆シュー）

住：山形県上山市矢来2-1-41

TEL：070-9109-1122

営：10:00～17:00

休：火、水曜

https://yama-kara.jp/

●著者プロフィール

あわchan

「気になったら全部買う！」がモットーのスイーツハンター。旅の目的は専らベーカリー・パティスリー巡りで、パンやケーキを旅先からキャリーケースで大量に空輸してくることも。クリスマスケーキや弁当の開発など、商業施設の商品開発・販促企画に携わる。

2級フードアナリスト

＠awa_chaaan