高市総理側が衆院選の当選祝いとして自民党議員にカタログギフトを贈っていた問題で、1人分がおよそ3万円だったことについて、高市総理は27日、「結婚式のご祝儀を参考にした」と話しました。

立憲民主党 小川淳也代表

「今回の3万円300人、合計1000万円というのは、少なくともこれは認めてください。違法かどうか置いといて、庶民感覚、国民の金銭感覚からはやはりかけ離れた行為でしたよね」

高市総理

「金額についてもう表に出ちゃったので、情けない話でございますが、結婚式のご祝儀を参考にしました。大体3万円ぐらいなのかなと思いました」

高市総理は27日、衆院選の当選祝いに1人分3万円のカタログギフトを贈った理由について、「飯会苦手な女です」と話した上で、議員側から労いを求める声がかかる中、“セキュリティーが確保できる個室レストランで何十回にも分けて食事会をやるとしたら、せこい話だが、お金がかかる”と説明し、結婚式のご祝儀を参考に3万円程度のものにしたと明らかにしました。

また、違法性についてはあらためて否定しています。