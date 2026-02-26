大谷翔平は鈴木誠也とともに会見に臨んだ

早くも飛び出した。ドジャースの大谷翔平投手が26日、野球日本代表「侍ジャパン」に合流。練習に参加し、その後、カブスの鈴木誠也外野手とともに会見に臨んだ。大谷が壇場から発したコメントには「さすがだなぁ」と、ファンも注目した。

大谷は同学年の鈴木とともに登壇。鈴木が2023年大会は怪我のために辞退しているだけに、大谷は「同級生ですし、前回は残念な結果に終わった。今回、まずは2人とも健康な状態で迎えられるように。すごく楽しみです」と語った。

さらにはチームの決起集会について問われると、鈴木は「時間があまりないので、あれなんですけど、彼ならやってくれると信じております」と大谷に発起人を“無茶振り”。これに大谷は「美味しいご飯を食べに行くわけではない。勝ちに行くので」と笑顔でかわした。

前回の決勝戦前、大谷が円陣で発した「憧れるのをやめましょう」は、一躍ブームとなったが、新たな“名言”の誕生にファンも興奮。ネット上には「これはキャプテン大谷」「気合い入るなそれ」「そのとおり」などと共感するコメントが並んだ。（Full-Count編集部）