»øJ¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å´ÆÆÄÂÔË¾ÏÀ¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª°µÅÝÅª¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ËNPB¥È¥Ã¥×¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Þ¤ÇÇ®»ëÀþ
¡Ö°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬Æ¹¾å¤²¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ú»øJ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛµÜ¾ëÂçÌï¤¬·ãÇò¤·¤¿¡ª ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¥¿¥á¸ý¤ÎÅ¿Ëö¡¢·»µ®Ê¬¤Î»³ËÜÍ³¿¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹°¦
¡¡µÜºê¹ç½ÉºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ½éÆü¤«¤éÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê39=¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÊÆ¹ñ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÇºÆ¹çÎ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥À¥ë¤Ï¤³¤Î¹ç½É¤ÇÏ¢Æü¡¢Åê¼ê¿Ø¤òÃæ¿´¤Ë¼«¿È¤ÎÃÎ¼±¡¢·Ð¸³¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅÁ¼ø¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Åê¼ê¡¦Ìî¼êÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¡¼¥Á¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Áª¼ê¤Ç¤â¤Ê¤¤ÈùÌ¯¤ÊÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡£Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬2¿Í¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤À¥À¥ë¤òÃ¯¤è¤êµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡£¼«¿È¤¬½¢Ç¤¤·¤¿3Ç¯Á°¤«¤é¡¢¡Ö1µå¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºò½©¡¢±¦Éªð×ÂÓ¤òºÆ·ú¤¹¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ïº£µ¨Á´µÙ¡£WBC¤Î½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÎÇ®°Õ¤¬¼Â¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï·ª»³±Ñ¼ùÁ°´ÆÆÄ¤â¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¡¢¤¢¤ÎÂ¸ºß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¸À¤¦¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤â°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂÔ¶ø¤âÇË³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¹ç½ÉÍÑ¤Ë¤È¡¢Áª¼ê¡¢¼óÇ¾¿Ø¡¢Î¢Êý¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÇØÈÖ¹æ11¡×¤Î¾å²¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÍÑ°Õ¤·¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ÇµÜºêÆþ¤ê¤·¤¿¥À¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥Ù¥ó¥Á¤äµå¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤âµö²Ä¡£¾·æÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇÂç¸Â¤ÎÀ¿°Õ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¤Æ¤¤á¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥À¥ë¤Ë¡ÈÄï»ÒÆþ¤ê¡É¤ò»Ö´ê¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡Ê·×Â¬´ï¡Ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ»½Ñ¸þ¾å¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢»øJ¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¼Ò¤ÎÀ±ÀîÂÀÊå»á¤â¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÁ°²óÂç²ñ»þ¤Ï¼êÃµ¤ê¤À¤Ã¤¿Åê¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï³ÆÅê¼ê¤Î´Ö¤Ç¥Ç¡¼¥¿µ¡´ï¤Î³èÍÑ¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê¼ê¤¬Á°¤â¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤âÈó¾ï¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£Ã»´ü´Ö¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¼ê¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤Î½õ¸À¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é³Î¼Â¤Ë¿ÊÊâ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¸÷·Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢³ÆÅê¼ê¤¬ÆüÊÆ¶þ»Ø¤Îµ»½ÑÏÀ¡¢ÅêµåÏÀ¤ò»ý¤Ä¥À¥ëÀèÀ¸¤«¤é¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡ºç¸¶¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤â¹ç½É2ÆüÌÜ¤ËµÜºê¤òË¬¤ì¡¢¥À¥ë¤ò¤³¤¦Àä»¿¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹
¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤ÏºÇÇ¯Ä¹¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÄ·ë¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£°ìÈÖ¤Ïµá¿´ÎÏ¤À¤È»×¤¦¡£°ìÈÖ¤Î·»µ®Ê¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡©¡¡¤Þ¤À¡¢º£¤Ï¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Êº£¸å¤Ï¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤À»ØÆ³¼Ô·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤ËÂî±Û¤·¤¿»ØÆ³ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£Áê¼ê¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Î³ÆÂÇ¼Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿Îý½¬Æ³Æþ¤ò¿Ê¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥À¥ë´ÆÆÄ¡×¤ÏÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿Íµ¤¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤âÈ´·²¤À¡£ÅìËÌ¹â¹»»þÂå¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥¹¥¿¡¼À¤â½½Ê¬¡£¼ÂºÝ¡¢º£²ó¤Î¹ç½ÉÃæ¡¢µå¾ì¤Ç¤ÏÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢ºÇ¤âÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤ÜËèÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¥À¥ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£3·î1Æü¤«¤éMLB»±²¼¤ÎWBCI´É³í¤Ë¤Ê¤ê¡¢WBC¤ÎËÜÂç²ñ´ü´Ö¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¢¸¢Íø¤ÎÌäÂê¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¼«¼Ò¹¹ð¤âWBC¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ØÏ¢¤Î¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢WBCI¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¹½¿Þ¤ÎÃæ¡¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÏÍ£°ì¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¹¹ðÅã¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀëÅÁ¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤óµé¤Î¼ÂÀÓ¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤¢¤ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Åö¤Î¥À¥ë¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢
¡Öº£¤ó¤È¤³¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç²¿Ç¯¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡¡¤È¡¢ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Î¿È¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¹ç½É¤ò´°Áö¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ïº£²ó¤ÎWBC¤ÇÇ¤´ü¤¬ËþÎ»¤¹¤ë¡£¥À¥ëËÜ¿Í¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÈ©¤âÆóÈ©¤âÃ¦¤¤¤À¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î¡Ö´ÆÆÄÂÔË¾ÏÀ¡×¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ³°¤Ç¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ï»øJ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£³ÆÁª¼ê¤¬¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤ä³Ð¸ç¡¢°Õ³°¤ÊÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï´ØÏ¢µ»ö¤«¤éÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£