¹Åç¡¦ÎëÌÚÀ¶ÌÀµåÃÄËÜÉôÄ¹¡¡±©·îÎ´ÂÀÏºÈï¹ð¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ï¡Ö¸·³Ê¤Ë½èÊ¬¡×¡¡Ä¾ÀÜÄÌÃ£¤Ç¡Ö¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¹Åç¤Ï25Æü¡¢¡Ö¥¾¥ó¥Ó¥¿¥Ð¥³¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ØÄêÌôÊª¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¹Åç¤ÎÁª¼ê±©·îÎ´ÂÀÏºÈï¹ð¡Ê25¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±µåÃÄ¤ÎÎëÌÚÀ¶ÌÀµåÃÄËÜÉôÄ¹¡Ê71¡Ë¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö»ØÄêÌôÊª»ÈÍÑ¤Ç¤ÎÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤¬·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍýÍ³¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë»ö°Æ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¹Í¤¨¡¢¸·³Ê¤Ë½èÊ¬¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÁª¼ê²ñ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜÄÌÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝËÜ¿Í¤«¤é¤Ï¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤ÈºòÇ¯12·î16Æü¡¢110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡´±¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¢ÄÌÊó¼Ô¤È±©·îÍÆµ¿¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¹Åç¸©Æâ¤Ç¡¢Ç¤°ÕÆ±¹Ô¤·¤ÆÇ¢¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¡£¸©·Ù¤Ï1·î27Æü¤Ë°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¡¢Æ±29Æü¤ËÁ÷¸¡¡£30Æü¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎËÜµò¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹Åç»ÔÆî¶è¡Ë¡¢ÂçÌî²°ÆâÁí¹çÎý½¬¾ì¡ÊÆûÆü»Ô»Ô¡Ë¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ÅçÃÏ¸¡¤Ï17Æü¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤òµ¯ÁÊ¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î16Æü¤´¤í¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¼ã´³ÎÌ¤ò¼«Âð¤Ç»È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ËÜÉôÄ¹¤Ïµ¯ÁÊ¤ò¼õ¤±¡Ö»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½Í¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·ÀÌó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏºßÀÒ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£