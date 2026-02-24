ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した小林陵侑選手と郄梨沙羅選手が23日、他競技の選手との交流について語りました。

小林選手はオリンピック3大会連続出場、郄梨選手は2014年のソチ五輪から4大会連続出場となった今大会。2人はスキージャンプの混合団体でチームジャパンとして丸山希選手や二階堂蓮選手と共に挑み、銅メダルを獲得しました。

小林選手は今大会4種目に出場し、ノーマルヒル8位入賞、ラージヒル6位入賞、スーパーチーム6位入賞の成績。郄梨選手は3種目でノーマルヒル13位、ラージヒル16位でミラノ・コルティナ五輪を終えました。

大会が終了し、この日出演した番組では他競技との交流について聞かれた2人、郄梨選手は「白井空良くんであったり、そのつながりで織田夢海ちゃんとは仲良くさせて頂いています」とスケートボードのトッププレイヤーの名前をあげました。同じアスリートとしてトレーニングの話をするのか？と聞かれると「全くしないですね。普段の日常生活の話ばかりしています」と、明かしました。

一方、小林選手は「ボクシングの中谷潤人選手」と回答。中谷潤人選手はWBA・WBC・WBOのスーパーバンタム級1位とのこともあり、同じくトレーニングの話はするのか聞かれますが「ならないですね」と話しました。

さらにこの日はMLB・ドジャースの大谷翔平選手のVTRを見た2人。小林選手は「(野球場へ)見に行く機会がありまして、試合の見せ方とか、観客を巻き込む感じとか上手だなと思いました」とコメント。2023年には当時エンゼルスの大谷選手の試合を観戦し、「同郷なので、すごく身近には感じています」と同じ岩手県出身の大谷選手に刺激を受けていると語りました。

一方、郄梨選手は2017年に当時日本ハムに所属の大谷選手と対談経験があることを明かし、「その当時から規模がでかすぎて、選手として分かる部分もありながら、スケールの大きさで分からない、共感できない部分があったりもしました。すごい舞台で戦っているのが伝わりました」と当時を振り返りました。

