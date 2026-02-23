食楽web

パンと相性がいい「ベーコン」をメインに、ほうれん草やにんじんを挟んだ栄養満点のサンドイッチ。週末のランチやお弁当にもぴったりなレシピです。

「レーズンの甘さとベーコンの塩気が相性抜群！ 栄養価の高いほうれん草と人参は油と一緒に摂ることで吸収率が上がりますよ」（料理監修・ウェッティさん）

レーズンロールのカラフルサンドの作り方

材料（1人分）

・レーズンロール……2個

・ほうれん草……50g

・人参……30g

・ブロックベーコン……30g

・マヨネーズ……小さじ2

・フレンチマスタード……小さじ1

・塩……少々

・胡椒……少々

・油……少々

作り方

1．ほうれん草は2cm幅に切って水に2分ほどさらしてアクを抜き、水けをしっかり切る。

＜point！＞水にさらす時間が長いと栄養も流れ出てしまうので浸水時間は短く。

2．人参は千切りにし塩少々をなじませて5分ほど置いて水気を絞る。ベーコンは5mm角に切る。

3．フライパンに油を弱めの中火で熱し、ベーコンを炒める。焼き色が付いたら1を加え炒め、しんなりして水分が飛んだら塩・胡椒をふってボールに入れて粗熱をとる。

＜point！＞ベーコンから出てくる脂でほうれん草を炒める。

4．ロールパンを横半分に切り、トースターで焼く。マスタードを両面に塗る。

＜point！＞すぐに食べない場合はバターを塗る。食材の水分の浸透を防いでくれる。

5．3に人参・マヨネーズを加えて和える。

＜point！＞マヨネーズが分離するので粗熱が取れてから和える。

6．4に5を挟む。

モーニングやランチ、ピクニックにお弁当。いろんなシーンでお試しあれ。

