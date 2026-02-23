楽天とのオープン戦で横っ飛び美技→正確送球

DeNAのドラフト5位・成瀬脩人内野手（NTT西日本）が披露した“超美技”が注目を集めている。22日に宜野湾で行われた楽天とのオープン戦に参加した成瀬は、横っ飛びでのダイビングキャッチからの正確な送球でアウトを奪った。ファンからは「開幕ショートあるぞこれ」「成瀬上手すぎる！ 最高」と称賛の声が相次いだ。

遊撃の守備で途中出場していた成瀬の見せ場は9回だった。平良の二遊間への当たりに横っ飛びでダイビングしながらボールを好捕すると、すぐさま立ち上がって一塁へ送球。アウトになると、投手の山崎も拍手を送った。

成瀬は2025年ドラフト5位で入団した24歳の内野手。社会人経由の即戦力として期待されており、2軍キャンプ参加中ながら守備で強い存在感を示している。DAZN公式X（旧ツイッター）が映像を公開すると「こいつやべえよ」「成瀬が横浜のショートを変えてくれ」「出てくるたびファインプレーするやんけ」「相当守備が良い」「成瀬ワンチャンあるか？」「素晴らしい守備」などと期待のコメントが多く上がった。（Full-Count編集部）