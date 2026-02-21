13ºÐ¤ÇÈòÇ¥Ãí¼Í¡Ö½¾¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÍÉ¤ì¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë¡È¶¯À©ÈòÇ¥¡É¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡Únews23¡Û
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÎÎÍÈ¯¸À¤ËÍÉ¤ì¤ëÅç¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡£¤³¤ÎÅç¤Ç¡Ö13ºÐ¤Î»þ¡¢¶¯À©Åª¤ËÈòÇ¥Ìô¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë½÷À¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¿¢Ì±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âç¹ñ¤Î»×ÏÇ¤È²áµî¤ÎÀ¯ºö¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤Î´Ö¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏÆÈÎ©¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û10Âå¤Îº¢¤Ë¶¯À©Åª¤ËÈòÇ¥Ãí¼Í¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Þ¥ê¥Ê¤µ¤ó¡Ê40¡Ë
Âç¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÅç¹ñ¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤â
ÆüËÜ¤«¤éÌó9000km¡¢ËÌ¶Ë³¤¤ËÌÌ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÅç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡£Èþ¤·¤É¹¤ÎÂçÃÏ¤Ïº£¡¢ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥â»²²Ã¼Ô
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤À¡×
1·î¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥â¡£¿Í¸ý2Ëü¿Í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Ãæ¿´ÅÔ»Ô¡¢¥Ì¡¼¥¯¤ÇÌó5000¿Í¤¬¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¡¹¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎÎÍ¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡×
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¹ÛÊª»ñ¸»¤äËÌ¶Ë³¤¤ò¤á¤°¤ëÃæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤È¤ÎÇÆ¸¢Áè¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É»ÔÌ±
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤È¤â¤¢¤í¤¦¿Í¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ç¥â¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Àè½»Ì±¥¤¥Ì¥¤¥Ã¥È·Ï¤Î¿Í¡¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¿Í¸ý¤Î9³ä¤òÀê¤á¡¢µù¶È¤ä¼íÎÄ¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¥ë¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ë»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£µù»Õ¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤ÎÆü¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¿·Á¯¤Êµû¡¢¥Í¥º¥ß¥¤¥ë¥«¤È¤¤¤¦¥¯¥¸¥é¤Î°ì¼ï¤ä¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¥ß¥ó¥¯¥¯¥¸¥é¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¶¥é¥·¤Ê¤É¤¬¿·Á¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ô¾ì¤Î¿Í
¡Ö¡Ê¥¤¥ë¥«¤ä¥¢¥¶¥é¥·¤Ï¡ËÅß¤Ë¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï²ÌÊª¤äÌîºÚ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
»Ô¾ì¤Î¿Í
¡Ö¡ÊQ.¥Ì¡¼¥¯¤Î¤É¤³¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡ËÁ´Éô¤À¤è¡Ä¤¿¤À¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤À¤«¤é¤Í¡×
¤½¤ó¤Ê¥¤¥Ì¥¤¥Ã¥È¤Î¿Í¡¹¤Ïº£¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤âÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½¾¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Åö»þ13ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬¼õ¤±¤¿¡È¶¯À©ÈòÇ¥¡É
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤Î¥Þ¥ê¥Ê¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¡£
13ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤¯¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥Ê¤µ¤ó¡Ê40¡Ë
¡Ö²È¤Ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¸ì¡¦¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¢Á´Éô»È¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×
¤«¤Ä¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£1979Ç¯¤Ë¼«¼£¸¢¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³°¸ò¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¡¢º£¤â¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¥Þ¥ê¥Ê¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÎ¢¤ÇÂ©»Ò¤ÈÆ±¤¸Ç¯º¢¤ËÉé¤Ã¤¿¿´¤Î½ý¤ò¡¢º£¤âÊú¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥Ê¤µ¤ó¡Ê40¡Ë
¡ÖºÇ½é¤ÎÈòÇ¥Á¼ÃÖ¤Ï13ºÐ¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥Ç¥Ý¡¦¥×¥í¥Ù¥é¡Ù¤È¤¤¤¦Ãí¼ÍÌô¤ò¡¢19ºÐ¤Þ¤ÇÂÇ¤¿¤ìÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
27Ç¯Á°¡¢³Ø¹»¤Î¤¹¤¹¤á¤ÇË¬¤ì¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿Í¤Î°å»Õ¤«¤é¶¯À©Åª¤ËÈòÇ¥Ãí¼Í¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥Ê¤µ¤ó¡Ê40¡Ë
¡Ö°å»Õ¤«¤é¤Ï¡ØÃæÀä¤¬·ù¤Ê¤éÃí¼Í¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø½è½÷¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ø½é¤á¤Æ¤ÎÀ¹Ô°Ù¤Ç¤âÇ¥¿±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Þ¤À13ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂç¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë½¾¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢Áý¤¨Â³¤±¤ë¥¤¥Ì¥¤¥Ã¥È¿Í¸ý¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬¿Ê¤á¤¿À¯ºö¤Î°ì´Ä¡£
¥Þ¥ê¥Ê¤µ¤ó¤äÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë°å»Õ¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ç¤µ¤¨¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ19ºÐ¤Î¤È¤¡¢À¸Íý¤ÎºÝ¤ËÂçÎÌ½Ð·ì¤·¤ÆÅÝ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÈòÇ¥Ãí¼Í¤òÂÇ¤¿¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
27ºÐ¤Î¤È¤¤ËÌµ»ö¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤¯¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ê¤µ¤ó¡£
¥Þ¥ê¥Ê¤µ¤ó¡Ê40¡Ë
¡Ö¼øÆý´ü´ÖÃæ¤Ç¤âÈòÇ¥¤ÎºÆ³«¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÂÎ¤Þ¤Ç¤â»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¿®ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¿ôÀé¿Í¤Î½÷À¤Ë¡ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¶¯À©ÈòÇ¥¡É¤Î¼ÂÂÖ
¶áÇ¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ê1960Ç¯Âå¡Á70Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÈòÇ¥Ãí¼Í¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¾¡¢¿ôÀé¿Í¤ËµÚ¤Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î½÷À¤ä¾¯½÷¤¬¡¢¶¯À©Åª¤Ë»ÒµÜÆâÈòÇ¥¶ñ¤òÁõÃå¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯¡¢¤³¤Î¶¯À©ÈòÇ¥Á¼ÃÖ¤òÈï³²¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Õºá¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤Î°ÕÍß¤òºÆ¤Ó¸«¤»»Ï¤á¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¤òµÞ¤°¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÈá´ê¡¡¹â¤Þ¤ëÆÈÎ©¤ÎÀ¼
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤Ïº£¡¢ÆÈÎ©¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÎ©¤Ë¡Ö»¿À®¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬56%¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿·Ê¹¼Ò¡¡2025Ç¯1·îÈ¯É½¡Ë
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É»ÔÌ±
¡Ö¡ÊQ.¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¿Í¡¹¤Ï²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ËÆÈÎ©¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÆÈÎ©¡£ÆÈÎ©¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«ÆÈÎ©¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×
10Âå¤Ç¶¯À©Åª¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿ÈòÇ¥Ãí¼Í¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÈï³²¤¬¶áÇ¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¼ÂÂÖ¤ä¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î¿Í¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÁ´ÍÆ¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥ê¥Ê¤µ¤ó¡Ê40¡Ë
¡ÖÆÈÎ©¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ò¤É¤¤»ÅÂÇ¤Á¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´ºº¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿Í¸¢¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤·¡¢ÆÈÎ©¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î»ÙÇÛ¤È²¸·Ã¤Î´Ö¤Ç¡ÄÍÉ¤ì¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿´¤¬ÄË¤à¾Ú¸À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÏÌó70Ç¯Á°¤Ë¤â¥¤¥Ì¥¤¥Ã¥È¤Î»Ò¤É¤â22¿Í¤ò¶¯À©°Ü½»¤µ¤»¤Æ¡¢¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Ê¤É¤ò»ö¼Â¾åÆ±²½¤µ¤»¤ë¼Ò²ñ¼Â¸³¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²¸·Ã¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÏ¢Î©Í¿ÅÞµÄ°÷
¡Öº£¤ÏÆÈÎ©¤ÎµÄÏÀ¤ò¤¹¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Í£°ì¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ¤òÇÓ½ü¤Ç¤¤ë¤«¡×
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÎÎÍÈ¯¸À¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂº¸·¤¬Æ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÊý¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
